Trabzonspor’da Uğurcan Çakır sonrası iki aday! Rota İngiltere Premier Lig...

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin ardından kaleci arayışına hız verdi. Yurt içinde Başakşehir'den Muhammed Şengezer ve Kayserispor'dan Bilal Beyazıt için görüşmelerden sonuç alamayan Karadeniz temsilcisi, rotasını yurt dışına çevirdi.
Bordo-mavililer, Manchester City'nin Trafford ve Donnarumma'yu kadrosuna katmasıyla 3. kaleci konumuna düşen Stefan Ortega'yı listesine aldı.
50 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI
Bordo-mavili yönetim ayrıca Manchester United'ın 2023 yılında 50.2 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı ancak yollarını ayırmak istediği Andre Onana'ya kiralık teklifi sundu.
Senne Lammens transferi sonrasında kaleyi kaptıran Kamerunlu eldivenin 1 yıl opsiyon hariç 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri ise 25 milyon Euro. Sezona uyluk sakatlığı ile başlayan ve ardından iyileşen Onana, Altay Bayındır'ın yedeğinde kaldı.