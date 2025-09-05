Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Boğalar hata yapmadı
Giriş Tarihi: 5.9.2025

Boğalar hata yapmadı

Ay-Yıldızlılar’ın pazar günkü rakibi İspanya, deplasmanda Bulgaristan’ı 3 golle yenerek rahat bir galibiyet aldı

Boğalar hata yapmadı
A Milli Takımımızın, pazar günü Konya'da ağırlayacağı İspanya, Bulgaristan'ı ilk devrede attığı gollerle rahat geçti. Deplasmanda konuk olduğu rakibini 3-0 mağlup eden Boğalar, galibiyetle başladı. İspanya, henüz 5. dakikada Mikel Oyarzabal'ın golüyle perdeyi açtı. 30'da Marc Cucurella ve 38'de Mikel Merino coşkuyu katlarken farkı da getirdi. Bu sonucun ardından İspanya, sahadan mutlu ayrılırken Bulgaristan ilk maçında puan alamadı.

DİĞER SONUÇLAR

A GRUBU
Lüksemburg-K. İrlanda: 1-3
Slovakya-Almanya: 2-0

G GRUBU
Litvanya-Malta: 1-1
Hollanda-Polonya: 1-1

J GRUBU
Kazakistan-Galler: 0-1
Lihtenştayn-Belçika: 0-6
ARKADAŞINA GÖNDER
Boğalar hata yapmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz