Boğalar hata yapmadı

A
Milli Takımımızın, pazar günü Konya'da ağırlayacağı İspanya, Bulgaristan'ı ilk devrede attığı gollerle rahat geçti. Deplasmanda konuk olduğu rakibini 3-0 mağlup eden Boğalar, galibiyetle başladı. İspanya, henüz 5. dakikada Mikel Oyarzabal'ın golüyle perdeyi açtı. 30'da Marc Cucurella ve 38'de Mikel Merino coşkuyu katlarken farkı da getirdi.
Bu sonucun ardından İspanya, sahadan mutlu ayrılırken Bulgaristan ilk maçında puan alamadı.
DİĞER SONUÇLAR
A GRUBU
Lüksemburg-K. İrlanda: 1-3
Slovakya-Almanya: 2-0
G GRUBU
Litvanya-Malta: 1-1
Hollanda-Polonya: 1-1
J GRUBU
Kazakistan-Galler: 0-1
Lihtenştayn-Belçika: 0-6