Futbol, basketbol ve voleybolda milli sevinç

Türkiye'nin A milli futbol, basketbol ve voleybol takımları, aldığı sonuçlarla Türk milletini sevince boğdu.

A Milli Erkek Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-2, A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu beşinci karşılaşmasında Sırbistan'ı 95-90, A Milli Kadın Voleybol Takımı da FIVB Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde ABD'yi 3-1 yendi.

Futbolda 24 yıllık Dünya Kupası hasretini dindirmek isteyen milliler, basketbolda da Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finali hedefliyor.

Türkiye, voleybolda ise yarı finalde Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya'yı yenerek Dünya Şampiyonası'nda finale çıkmak istiyor.

FUTBOLDA HEDEF 24 YILLIK HASRETİ SONLANDIRMAK

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ilk maçında dün Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 yenerek organizasyona 3 puanla başladı.

Son olarak 2002 Dünya Kupası'nda boy gösteren ay-yıldızlılar, 24 sene sonra yeniden dünya arenasına çıkmanın hesaplarını yapıyor.

Grupta 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya ile karşılaşacak milliler, kazanarak "2'de 2" yapmayı hedefliyor.

İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, Gürcistan maçının ardından milli takımların elde ettiği başarılara atıfta bulunarak "Milli hafta yaşadık. Basketbolda kazandık, voleybolda kazandık ve biz de kazandık. Onları ayrıca tebrik etmek istiyorum, bizi mutlu ettikleri için." ifadelerini kullandı.

VOLEYBOLDA FİNALE "1 ADIM"

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Dünya Şampiyonası'nda tarih yazıyor.

Organizasyonun çeyrek finalinde dün ABD'yi 3-1 yenen Daniele Santarelli yönetimindeki milliler, son dört takım arasına kalmayı başardı.

Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile yarı finalde karşılaşacak ay-yıldızlılar, kazanarak finale çıkmayı hedefliyor.

Türkiye, Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi şampiyonluklarının yanı sıra tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda da mutlu son ulaşmak istiyor.

Milliler, yarı finalde 6 Eylül Cumartesi günü Japonya ile karşılaşacak.

BASKETBOLDA HEDEF MADALYA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu beşinci karşılaşmasında Sırbistan'ı 95-90 yenerek "5'te 5" yaptı.

Ergin Ataman yönetiminde iyi performans sergileyerek gruptan lider çıkan milliler, son maçta turnuvanın favorilerinden Sırbistan'ı mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

NBA patentli milli oyuncu Alperen Şengün, karşılaşmalarda ön plana çıkarken ay-yıldızlı takımına sırasıyla 16, 23, 20, 21 ve 28 skor sayısı katkısı verdi. Alperen, 5 maçta 21,6 sayı ortalamasıyla oynadı.

Başantrenör Ergin Ataman liderliğindeki A Milli Takım, son 16 turunda 6 Eylül Cumartesi günü İsveç ile karşı karşıya gelecek.