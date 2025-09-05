Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İspanya’yı da yeneriz tarihe geçeriz
Giriş Tarihi: 5.9.2025

A Milli Takım'ın başarılı stoperi Merih Demiral, Gürcü basınının "Takım içinde iki oyuncu arasında sorun çıkmış. Sizin düşünceniz ne?" sorusunun hatırlatılması üzerine, "Sahada veririz gereken cevabı dedim verdik" dedi ve şöyle devam etti: "Çok mutlu ve gururluyuz. İspanya maçını da tarihe altın harflerle yazdırırız" şeklinde konuştu. Merih, maç sonunda anlamlı bir paylaşım yaparak "Sahada terimizin her damlası, milyonların hayali için… Dünya Kupası yolunda tek yürek!" notunu düştü. Milli futbolcunun bu paylaşımı, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
