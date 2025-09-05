İspanya’yı da yeneriz tarihe geçeriz

A Milli Takım'ın başarılı stoperi Merih Demiral, Gürcü basınının "Takım içinde iki oyuncu arasında sorun çıkmış. Sizin düşünceniz ne?" sorusunun hatırlatılması üzerine, "Sahada veririz gereken cevabı dedim verdik" dedi ve şöyle devam etti: "Çok mutlu ve gururluyuz.şeklinde konuştu. Merih, maç sonunda anlamlı bir paylaşım yaparaknotunu düştü. Milli futbolcunun bu paylaşımı, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.