Luis de la Fuente’den Türkiye maçı öncesi itiraf! Arda Güler ve Yamal cevabı

'MORATA İLE GURUR DUYUYORUM'

Alvaro Morata'nın önemli bir oyuncu olduğuna vurgu yapan Luis de la Fuente, "Rolünü gayet iyi biliyor. Ve oyun planınız için çok önemli bir oyuncu. Oyuncu özelliklerini bir kenara bırakıyorum. Her şeyden önce kaptanımız ve bütün ülkenin ona çok büyük bir saygı göstermesi gerekiyor. Bunu kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Onunla ilgili hissettiğim duygu kendisiyle, takıma verdikleriyle, takıma olan katkısıyla gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

'OYUNCU GRUBUM DÜNYANIN EN İYİ OYUNCULARI'

Böyle bir oyuncu grubunun hocalığını yaptığı için gurur duyduğunu ifade eden Luis de la Fuente, "Bunu bir ayrıcalık olarak görüyorum. Bu söyleyeceklerim tabii ki de benim kişisel fikrim. Bana kalırsa benim kişisel fikrim de benim oyuncu grubum gerçek. Dünyanın en iyi oyuncuları. Tabii ki de bütün ülkelere, Türkiye'ye, diğer ülkelere sonsuz saygım var. Benim kişisel takip penceremden ben bunu böyle görüyorum. Çok da büyük bir saygıyı hak ediyorlar. Tabii ki de geliştirmemiz gereken birçok nokta var. Ama bu oyuncu grubunun gerçekten dünyanın iyisi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.