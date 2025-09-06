Onun gibisi gelmedi!

Ay-Yıldızlı takımımız, teknik direktör Vincenzo Montella ile istikrarlı yürüyüşünü sürdürüyor. 16 yıl sonra Milli Takım'ı EURO 2024'e götüren ve çeyrek final oynatan, tarihinde ilk kez Uluslar A Ligi'ne yükselen Montella, 24 yıllık özlemi bitirmek için yola çıktığı Dünya Kupası elemelerine de galibiyetle başladı. Resmi maçlar dikkate alındığında 51 yaşındaki teknik adam, A Milli Takım'da son 15 yılda görev yapan 7 teknik direktör içerisinde 1 numaraya yükseldi.

STEFAN KUNTZ'U DA SOLLADI

İtalyan çalıştırıcı; Avrupa Şampiyonası Elemeleri, Avrupa Şampiyonası, Uluslar Ligi ve Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 17 müsabakada 11 galibiyet- 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti ve 2.11 puan ortalamasıyla adını zirveye yazdırdı. Koltuğu devraldığı Alman Stefan Kuntz'u (2.06) geride bırakan Montella; Mircea Lucescu (0.90), Abdullah Avcı (1.16) ve Guus Hiddink'e (1.50) büyük fark attı. Türk futbol tarihinde büyük başarılara imza atan Avrupa 3.'sü apoletli Fatih Terim (1.79) ile Dünya Kupası 3.'lüğü olan Şenol Güneş'i (1.60) geçti.



BİZDEN BİRİ OLACAK

A Milli Takım'ın başına geçtiği ilk günden bu yana kendisini Türk gibi hissettiğini dile getiren Vincenzo Montella bizden biri olacak. Gürcistan maçı sonrası bir açıklama yapan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bu konuyu tekrar gündeme getirdi ve "Vincenzo Montella'yı en kısa zamanda Türk vatandaşı yapacağız. Aile ortamı ömür boyu devam edecek. İnşallah bu millete yakışan, 24 senenin üzerine Amerika'ya gidip orada da başarılı olmak" dedi. Tecrübeli hoca, daha önce vatandaşlığa sıcak baktığını, "Türk vatandaşı olmayı çok isterim. Türkçe öğrenmem gerekiyor" demişti.

BARIŞ DA KONYA'YA GÖTÜRÜLDÜ

A MİLLİ Takım'ın deneyimli oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Gürcistan karşısında 67. dakikada oyuna girip 4 dakika sonra kırmızı kart görerek takımı eksik oynattı. Arkadaşlarını zor durumda bıraktığı için kendine kızgın olan ve üzülen Barış, galibiyetle birlikte bir nebze rahatladı. Maçtan sonra da takımdan özür dilerken, arkadaşları ise Barış'a destek oldu. 26 yaşındaki futbolcu, İspanya'ya karşı oynamayacak olsa da dün takımla birlikte Konya'ya gitti.



CAN UZUN'U TAKIMA

Millilerin Gürcistan ile deplasmanda oynadığı mücadelede, Can Uzun, Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz, Berke Özer ve Deniz Gül tribünde oturan isimler olmuştu. Barış Alper Yılmaz'ın kırmızı kart cezasından sonra İspanya maçında yerine kimin kadroda olacağı merak ediliyordu. Kırmızı-beyazlılarda bu ismin Can Uzun olması bekleniyor. Frankfurt ile sezona çok iyi başlangıç yapan ve 3 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergileyen 19 yaşındaki genç futbolcunun, Barış'ın yerine kadroya dahil edileceği aktarıldı.