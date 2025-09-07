A Milli Voleybol Takımımız altın madalya için sahaya çıkıyor

BU KIZLAR HARİKA

Karıyerinin son Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden ve dün 13 sayı atan takım kaptanı Eda Erdem, takım arkadaşlarına övgü yağdırdı. Kaptan, "Bu turnuvaya gelirken tek bir inancımız vardı; şampiyonluk. İlk günden beri de bunu birbirimize söylüyoruz. Her maçı bir bölüm olarak düşündük, 6. bölüm bitti, şimdi finaldeyiz. İnanılmaz bir duygu. Kızlar bütün yaz çalışıp, yoruldular. Dünya Şampiyonası'nda başka bir kafa ve inançla buradaydık. Bizi diri tutan bu, 18-22 gerideyken bile dediğim 'Alacağız bu maçı' oldu. Tarih yazan ekibin bir parçasıyım. Bu kızlar bir harika. Artık rakibin bir önemi yok. İyi oynadığımızda neler yapabileceğimizi herkese gösterdik. Tüm arkadaşlarımın eline emeğine sağlık. Bu bir takım oyunu, burada en iyisini yapmaya çalışıyorum. Dualarınıza ihtiyacımız var. Umarım tüm iyi toplar bizden yana olur" dedi.

DUA ETMEKTEN SON SETİ SEYREDEMEDİM!

Milli Takım menajeri Pelin Çelik, gözyaşlarını final maçı sonrasına bıraktığını belirtip şunları söyledi: "Dua etmekten son seti seyredemedim. Otele gidince sindire sindire izleyeceğim. Madalyanın renginden bağımsız olarak orada olmak bizim için çok gurur verici. Bu başarıda bu işin perde arkasında olan herkesin payı var. Federasyonumuzdan, Burhan Felek'teki salon çalışanlarına, otelde bizi ağırlayanlardan, kulüplerimize kadar. Arkamızda koskocaman bir Türkiye var. Altın madalya için her şeyi yapacağımızı biliyorsunuz."