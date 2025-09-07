Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe’ye kötü haber! Yeni transfer sakatlandı
Fenerbahçe’nin Meksikalı futbolcusu Edson Alvarez, milli maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle 32. dakikada oyundan çıktı.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Edson Alvarez'den kötü haber geldi. Meksikalı futbolcu, Japonya ile oynadıkları hazırlık maçında sakatlandı.

32. dakikada kenara gelen yıldız oyuncu, karşılaşmaya devam edemedi. Arjantinli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Fenerbahçe'nin Edson Alvarez'in durumuyla ilgili kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor.

İşte Alvarez'in sakatlık yaşadığı an!

