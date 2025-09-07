Futbolu düşünmüyorlar güçlü hoca arıyorlar

MURAT ÖZBOSTAN SORDU, GÜRCAN BİLGİÇ GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ

Fenerbahçe teknik direktör adayları için papatya falı açıyor adeta.. Neden böyle oldu? Sorun nedir?

Mourinho efekti sahada olmadı ama burada devam ediyor. Büyük bir teknik adamı gönderdikten sonra boşluğu doldururken, herkesi tatmin etmek zorunda hissediyorlar kendilerini. "Öyle birini getirelim ki yıpranmamış olsun, taraftarın desteğini alsın, oyuncunun karşısına da güçlü çıksın" diye düşünüyorlar. Dikkat edin; nasıl futbol oynatacağı, takım yönetimi, Türkiye'deki saha dışı dinamiklerini yönetme kapasitesi gibi detaylar ikinci planda.. Başkan Ali Koç, bu etapta birlikte çalışırken uyum yakalayacağı teknik adamı da arıyor. Kulüp kaynakları, birçok ismin Başkan'a önerildiğini ve hiçbir yorum yapmadığını da belirtiyorlar. Pazartesi günü 'cin şişeden çıkar'.



ZİDANE İYİ BİR SEÇENEKTİR!



SABAH Spor dünkü manşetinde Zidane'ı aday olarak yazdı. Ünlü Fransız hoca için yorumunuz nedir?

Belirttiğim gibi Mourinho depremini bitirecek, oyuncu ve teknik adam geçmişiyle herkesin saygı duyacağı bir isim. Önemli oyuncuların alındığı, "Nasıl yönetilecek" denilen kadroyu da elinde tutacağına inanılır. Mourinho'da da yaşadık, başka örnekler de oldu. Büyük isimler, beraberlerinde büyük egoları ile gelirler. Zidane'ı boşuna Real Madrid'in başına getirmediler. Veya ayrıldıktan sonra teklifleri değerlendirirken boşuna seçici olmadı. Birbirlerinin gözlerine bakıp, birbirlerine inanmaları gerekiyor.



SARAN'IN İDDİASI ÖNEMLİ



Başkan adayı Sadettin Saran'ın açıklamaları için yorumunuz nedir?

Yaklaşık 25 yıldır bu koltuk için hazırlanan bir isimden bahsediyoruz. Son kongre öncesinde kulüp hesapları bile açıldı kendisine. İşin mali tarafına da hakim olduğunu düşünüyorum. Böylesine büyük rakamların konuşulduğu bir dönemde, "İlk kongrede aday olacağım" sözünü de tutması önemli. Saran sadece, "Ben daha iyi yapacağım" diyor. Fenerbahçe Başkanlığı önemli bir koltuk ve talibinin çok olması gerekiyor zaten. Seçim rekabeti sadece muhalefet veya rakip olmak değildir. Yönetenleri diri tuttuğu gibi, kulüp içindeki harareti de yükseltir ve herkesin konsantre olmasını sağlar. Keşke, Sadettin Saran dışında da benzer iddialara sahip, projeleri olan başka adaylar da çıksa.



KARTAL BEKLETİLİYOR!



İsmail Kartal, Asbaşkan Hamdi Akın'ın evine gitti ve 2 saat görüştü 1 hafta önce.. Kartal ne anlattı ve şu ana kadar İsmail hoca da açıklanmadı..

Orası bir sır. Ahmet Ketenci'nin İsmail Kartal'a yakınlığı biliniyor. Ama görüşmeyi Hamdi Akın'ın yapması, yönetimin ciddiyetini gösteriyor. İsmail hocanın anlattıklarını tahmin etmek güç değil. Daha önce yaptıklarını, bu kadro ile nasıl tekrarlanacağını veya eksik gördüğü bölge varsa, işaret ettiğini söyleyebiliriz. Kartal, böyle bir görevde önce neler olduğuna veya kendisine nasıl haksızlık yapıldığına bakmaz. Elbette dert eder ama hep önüne odaklanan bir isimdir. Hamdi Akın bu görüşmeyi Başkan'a 'simüle' etmiştir. O yüzden hâlâ en kuvvetli adaylar arasında.