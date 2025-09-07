Onana bitti bitiyor

Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Trabzonspor, yerli isimler Başakeşehir'den Muhammed Şengezer, Konya'dan Deniz Ertaş ve Kayserispor'dan Bilal Bayazit girişimlerinden sonuç alamamıştı. Bunun üzerine rotasını İngiltere'ye kıran bordo-mavililer, Manchester United forması giyen Andre Onana için bir hamle yaptı ve teklifini yükseltti.
Yönetim, 29 yaşındaki file bekçisinin kiralık transferi için Manchester United ile sözlü anlaşma sağladı. Son kararı Kamerunlu kaleci verecek. İngiliz devinin Antwerp forması giyen Senne Lammens'i kadrosuna katmasıyla birlikte Onana'nın ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.
Tekke, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kaleci transferi için "Maddi olarak 1 yıl kiralık bir kaleci olabilir" demişti.