Ders çıkarıp ayağa kalkacağız

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, takımın moralini bozmaması gerektiğini söyledi. İspanyolların dünyanın en iyi takımlarından biri olduğunu belirten İtalyan hoca, sözlerine şöyle devam etti: "Bu elbette istediğimiz bir şey değildi.Rakip her yerde ikili mücadeleleri kazandı. Demoralize olmamamız gerekiyor.Montella, "Daha önce böyle bir skorun ardından görev değişikliği olmuştu. Bu konuda endişeniz var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:Vincenzo Montella 25. defa A Milli Takım'ın başında sahaya çıkarken 8. yenilgisini aldı. İtalyan hoca yönetiminde diğer maçlarda 13 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadık.İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, oyuncularıyla gurur doyduğunu belirtti ve şöyle devam etti: "Takım sürekli büyüyor ve gelişiyor, hatta bazen bu gelişime şaşırıyorum. Bulgaristan maçında yaptığımız hataları tekrarlamadık. Harika oyunculara sahibiz, Merino da bunun bir örneği." Deneyimli hoca, Williams'ın ise adduktor kasında küçük bir problem hissettiğini ifade ederek sözlerini bitirdi.