Eyüpspor, Christ Sadia’yı transfer etti

Christ Sadia için düzenlenen imza töreninde konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Christ, scout ekibimizin düşük maliyetle kadromuza kattığı potansiyeli yüksek bir oyuncu. Hem sahada bize katkı vereceğine hem de ilerleyen dönemde kulübümüze ekonomik anlamda değer katacağına inanıyoruz. Transferin taraflara hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Christ Sadia ise, "ikas Eyüpspor forması giyeceğim için çok heyecanlıyım. Elimden gelenin en iyisini yaparak başarılarımıza katkıda bulunmak istiyorum" ifadelerinde bulundu.