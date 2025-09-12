Fenerbahçe’den Tedesco, Jose Mourinho ve transfer açıklaması!

Futbol takımlarının kadro değerini yükselttiklerini aktaran Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"70 milyon avrodan 315 milyon avroya kadro değerini çıkarırken, 347 milyon avro banka borcumuzu 69'a indirdik. 300 küsur olan yükümlülüklerimizi 200 küsurlara indirdik. 175 milyon avro geliri 350'ye çıkardık. O arada TL yüzde 1000'e yakın değer kaybetti. Kurlar ortada. Faizlerin nereden nereye geldiği ortada. Enflasyonu zaten söylemeye gerek yok. En çok belimizi büken konulardan biri vergi, 15'ten 40'a çıktı. Hem de Kovid-19 ortasında yapıldı, nasıl yapıldı hala anlamıyorum. Kovid-19 yaşadık, 40-44 milyon avro olan yayın gelirlerimiz 10-12'ye düştü. Son 2 senedir gelirimizin yarısı bankalara gidiyor ve bu gemi bir şekilde yüzüyor, tarihin en önemli kadrosunu kuruyor. Onarım sürecini bitirmiş, atılım sürecine gelmiş bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Bütün bunlar adaylar tarafından 'Biz de yapardık ne var bunda.' şeklinde konumlandırılıyor. Fenerbahçe'nin para, borç sorunu yok gibi şeyler söyleniyor. Esas bu değil. Spor Toto gelirleri eskiden 1 aylık maaşları öderdi. 2018'de TL olarak ne alıyorsak bugün onu alıyoruz. Stopajı durdurdular. Vergiyi ödüyorduk, can suyu gibi bize geri geliyordu, onu da durdurdular. Kovid-19, stopaj durdurma, 15'ten 40 çıkma hepsi aynı dönemde oldu. Tüm bunlara rağmen işi bu noktaya getirdik. Niye kongre üyeleri size oy versin diyorsunuz, insanlar bunu görüyor. 17'sinde tekrar listeler verilecek. Seçildiğimiz takdirde AŞ'de büyüteceğimiz yönetim kurulu isimlerine de bakın. Bugün Fenerbahçe'nin neferi olacak dernekteki yönetim kurulu üyelerine bakın, karşılaştırın. Arada çok büyük fark var. Daha güçlenmiş, daha muktedir, tuttuğunu koparan yönetimin bizde olduğunu düşünüyorum."

Oyuncu satışının büyük bir gelir kaynadığı olduğunu vurgulayan Koç, şöyle konuştu:

"Ticari hayatta böyle bir şey yok. Yusuf'a bakalım; eski kulübü yok, kulübüne vereceğin bir pay yok. 22 milyon avro temiz para. Böyle bir karlılığı başka bir şeyde gösteremezsiniz. Arda Güler'i 250 bin liraya aldım. Herkes onun peşindeydi, bizden önce Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor da gitmişti. Arda'nın çok iyi Fenerbahçeli olması da fayda sağladı. Bu örnekler için Maltepe çok önemli. 350-400 milyon avro gelirlerden bahsediyoruz ama 2 sahayla altyapıyı götüremeyiz. Herkes oraya taşınacak. Kadın futbolu Samandıra'ya taşınacak. Dereağzı sporcu fabrikasına dönüştürülüp futbol dışı tüm branşlar orada olacak. Çok para gerektiriyor. Bir de stat projemiz var. O kendi kendini ödeyen bir proje. Fenerbahçe, Aziz başkan liderliğinde 85 milyon dolara stadı yaparken o zaman da ekonomik şartlar çok kötüydü. Cesur bir hamleyle onu yapabildi. Bugüne gelirsek, 15 bin kapasite artırımı ve çevre düzenlemesi var. Bu da 80-100 milyonluk büyük bir proje. Bizim olmayan bir stada veriyoruz. Kendi sahibi olmadığı stada en çok yatırım yapan Fenerbahçe. Büyük kulüpler arasında en çok kirayı ödeyen de Fenerbahçe. Beşiktaş da kendi stadını yaptı diyebiliriz. Diğerleri altın tepside statlarını aldılar. Bizim stadımızda Fenerbahçelilerin teri, emeği, canı, parası her şeyi var. Stat projemizi kendini fonlayabilecek bir proje. Bankalar Birliğinden çıkamasak o projeyi yapamazdık. çünkü kredi izni vermiyorlar."