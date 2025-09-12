Fenerbahçe’den Tedesco, Jose Mourinho ve transfer açıklaması!

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, Anadolu Ajansının (AA) İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde gerçekleştirilen Spor Masası programının canlı yayın konuğu oldu.
"MOURİNHO İLE YOLLARI AYIRIRKEN ÇOK ZORLANDIM"
Ali Koç, Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile yolları ayırırken çok zorlandığını söyledi.
Sezon başında teknik adam değişikliğine gitmeleriyle ilgili soru üzerine Koç, şunları kaydetti:
"Mourinho ile yolları ayırırken çok zorlandım. Mourinho gibi birisiyle yolları ayırmanın getireceği finansal yükümlülük, yerine kimin geleceği veya basının ne diyeceğinden dolayı zorlanmadım. İşin manevi tarafı zorladı. Mourinho, benim için bir hocadan fazlasıydı. Benim ailemin bir parçasıydı. Ailemle yemek yedi, kızım ve oğlumla ayrı ilişkileri var, karım kendisini çok seviyor. Ailevi bir ilişkimiz vardı. Beni işin o tarafı üzdü ancak gerçekçi olmak zorundaydık. Geçen sezon bitince bir değerlendirme yaptık. Fenerbahçe camiasının beklediği, kulübün DNA'sındaki ofansif ve baskılı futbol geçen sezon yoktu. Birçok maçta ilk yarı panikledik, üzüldük, ikinci yarılarda bambaşka futbol oynadık. Birçok maçı geriden gelip kazandık. Planlamayı yaparken bunları konuşmuştuk. Bir nebze de olsa mutabık kaldığımızı sanıyordum. Bu sene başladığında ilk 5 resmi maçtaki tablo geçen sezon ile birebir paralellik arz ediyordu. Çok da iyi bir yaz kampı geçirmiştik. Benfica'ya herkes elenebilir. Onlar Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi ama elenirken oynadığımız futbol beni rahatsız etti. O yüzden çok riskli ve zor bir karardı. Ancak kararların kısa özeti tünelin sonunda şampiyonluk açısından fazla ışık göremediğimiz için bu zor kararı almak zorunda kaldık. Sadece sportif ve ekonomik açıdan değil insanı açıdan da benim için çok çok zor bir durumdu. Çünkü Jose Mourinho buraya geldi, canını dişine taktı. Kendisi günlerce Samandra'da kaldı. Çalışma etiği konusunda hiç şikayetimiz yoktu. Adam çalışmak istiyor, işkolik. Eski başkanımız, 'Başkanla hoca devamlı sokaklarda, gecelere akıyorlar.' diye bir sürü saçma sapan şey söylemiş. Mourinho her şeyini verdi ama olmadı."
Ali Koç, son dönemde Mourinho ile arasında sorunlar olduğu yönündeki iddialarla ilgili, "Saygı, sevgi konusunda, sadece bize değil sokakta bir çocuğa bile çok hassas davranan bir adam. Bir kişiyi kırdığını görmedim. İnsani yanı çok kuvvetli. Benim tarafımdan kırgınlık yoktu. Onun tarafında ne olduğunu bilmiyorum ama teşekkür etmek için bir son görüşmeyi yapmakta fayda var." diye konuştu.
''YERLİ VEYA YABANCI DEĞİL, İYİ VEYA KÖTÜ HOCA VAR"
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, futbol takımı teknik direktörlüğüne Domenico Tedesco'nun getirilmesiyle ilgili görüşlerini de aktardı.
Teknik direktörün uyruğundan ziyade kalitesine önem verdiklerini aktaran Koç, şu ifadeleri kullandı:
"Yerli veya yabancı değil, iyi veya kötü hoca var. İsmail (Kartal) hoca 3 ayrı dönemde çok yüksek puan yakaladı. Kendisinin kırıldığını da görüyorum, hissediyorum. 99 puan, 99 gol muhteşem bir sezondu. Avrupa'da da yarı final gelebilirdi. Yöneticilerimizden İsmail hocayı isteyenler, hocanın Türk olması gerektiğini savunanlar vardı. Ben, 'Türk olursa İsmail hocadan başkası gelmeyecek.' dedim. Hem hakkıydı hem de haksızlık olurdu. Bu yönde karar vermek isteyen arkadaşlar kendisiyle görüştü ancak kesin karar verilmemişti. Biz bu sezon hedefi Süper Lig'de şampiyonluk, Avrupa Ligi'nde de yarı final belirledik. Seçimi yaparken birçok kriter belirledik. Bunlardan biri hocanın 6 dil konuşabilmesi. Bu bizim için önemli. İkincisi birden fazla oyun anlayışı olması. Taktiksel konularda alternatifleri olan bir teknik adam. İlk senesinde fark oluşturacak hocalara baktık. Tedesco, ilk senesinde çok etki yapıyor. Modern futbolda hoca yaşları çok gençleşti. Kendisi modern futbolu yansıtıyor. Bireysel performansları geliştiriyor. Avrupa'da yarı final görmüş birisi. Bu sezon çok fazla yıldızımız var. Kendisi Belçika Milli Takımı'nda yıldızlarla çalışmış. Sunumları da bizi çok etkiledi. Sadece Fenerbahçe'yi değil, daha hiçbir şey belli değilken ikinci toplantıda Trabzonspor maçının analizini yaptı. Camiamızdan tepki geleceğini bilmemize rağmen bu yönde gitmeyi, özellikle basketbolda başarı sağlamış modelin benzerini yapmaya karar verdik. Basketboldaki Derya Yannier-Sarunas Jasikevicius modeli çok iyi sonuçlar verdi. Devin Özek ve Tedesco'yla benzer bir modeli geliştirdik."
Koç, seçime 2 hafta kala teknik direktörle anlaşmalarının eleştirildiğinin söylenmesi üzerine, "Saadettin Beye son görüşmemizde nasıl ilerleyeceğimizi anlattım. Kendisi kazanmaları halinde Tedesco ile devam edeceklerini söyledi. Üçüncü adayla (Hakan Bilal Kutlualp) benim hiçbir temasım yok. Olmaz da.
Futbol takımlarının kadro değerini yükselttiklerini aktaran Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"70 milyon avrodan 315 milyon avroya kadro değerini çıkarırken, 347 milyon avro banka borcumuzu 69'a indirdik. 300 küsur olan yükümlülüklerimizi 200 küsurlara indirdik. 175 milyon avro geliri 350'ye çıkardık. O arada TL yüzde 1000'e yakın değer kaybetti. Kurlar ortada. Faizlerin nereden nereye geldiği ortada. Enflasyonu zaten söylemeye gerek yok. En çok belimizi büken konulardan biri vergi, 15'ten 40'a çıktı. Hem de Kovid-19 ortasında yapıldı, nasıl yapıldı hala anlamıyorum. Kovid-19 yaşadık, 40-44 milyon avro olan yayın gelirlerimiz 10-12'ye düştü. Son 2 senedir gelirimizin yarısı bankalara gidiyor ve bu gemi bir şekilde yüzüyor, tarihin en önemli kadrosunu kuruyor. Onarım sürecini bitirmiş, atılım sürecine gelmiş bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Bütün bunlar adaylar tarafından 'Biz de yapardık ne var bunda.' şeklinde konumlandırılıyor. Fenerbahçe'nin para, borç sorunu yok gibi şeyler söyleniyor. Esas bu değil. Spor Toto gelirleri eskiden 1 aylık maaşları öderdi. 2018'de TL olarak ne alıyorsak bugün onu alıyoruz. Stopajı durdurdular. Vergiyi ödüyorduk, can suyu gibi bize geri geliyordu, onu da durdurdular. Kovid-19, stopaj durdurma, 15'ten 40 çıkma hepsi aynı dönemde oldu. Tüm bunlara rağmen işi bu noktaya getirdik. Niye kongre üyeleri size oy versin diyorsunuz, insanlar bunu görüyor. 17'sinde tekrar listeler verilecek. Seçildiğimiz takdirde AŞ'de büyüteceğimiz yönetim kurulu isimlerine de bakın. Bugün Fenerbahçe'nin neferi olacak dernekteki yönetim kurulu üyelerine bakın, karşılaştırın. Arada çok büyük fark var. Daha güçlenmiş, daha muktedir, tuttuğunu koparan yönetimin bizde olduğunu düşünüyorum."
Oyuncu satışının büyük bir gelir kaynadığı olduğunu vurgulayan Koç, şöyle konuştu:
"Ticari hayatta böyle bir şey yok. Yusuf'a bakalım; eski kulübü yok, kulübüne vereceğin bir pay yok. 22 milyon avro temiz para. Böyle bir karlılığı başka bir şeyde gösteremezsiniz. Arda Güler'i 250 bin liraya aldım. Herkes onun peşindeydi, bizden önce Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor da gitmişti. Arda'nın çok iyi Fenerbahçeli olması da fayda sağladı. Bu örnekler için Maltepe çok önemli. 350-400 milyon avro gelirlerden bahsediyoruz ama 2 sahayla altyapıyı götüremeyiz. Herkes oraya taşınacak. Kadın futbolu Samandıra'ya taşınacak. Dereağzı sporcu fabrikasına dönüştürülüp futbol dışı tüm branşlar orada olacak. Çok para gerektiriyor. Bir de stat projemiz var. O kendi kendini ödeyen bir proje. Fenerbahçe, Aziz başkan liderliğinde 85 milyon dolara stadı yaparken o zaman da ekonomik şartlar çok kötüydü. Cesur bir hamleyle onu yapabildi. Bugüne gelirsek, 15 bin kapasite artırımı ve çevre düzenlemesi var. Bu da 80-100 milyonluk büyük bir proje. Bizim olmayan bir stada veriyoruz. Kendi sahibi olmadığı stada en çok yatırım yapan Fenerbahçe. Büyük kulüpler arasında en çok kirayı ödeyen de Fenerbahçe. Beşiktaş da kendi stadını yaptı diyebiliriz. Diğerleri altın tepside statlarını aldılar. Bizim stadımızda Fenerbahçelilerin teri, emeği, canı, parası her şeyi var. Stat projemizi kendini fonlayabilecek bir proje. Bankalar Birliğinden çıkamasak o projeyi yapamazdık. çünkü kredi izni vermiyorlar."