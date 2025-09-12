Haftanın maçı Ozan Ergün’de

TRENDYOL Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu. Haftanın en kritik randevusu olan Fenerbahçe- Trabzonspor karşılaşmasında Ozan Ergün düdük çalacak. İstanbul bölgesi hakemi olan Ozan Ergün, bu sezon ligde G.Saray'ın, Fatih Karagümrük'ü 3-0 ve Gaziantep'in Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmaları da yönetti. Ergün 2013'ten bu yana hakemlik yaparken 16 Nisan 2022'den beri de Süper Lig'de maç yönetiyor.



BİR GÖRÜŞ

MUSTAFA ÇULCU

Başar Başarılı olursa ılı FIFA yolu açılır

MHK geçen sezondan bu yana Ozan Ergün'ün gelişmesine destek olan atamalar yaptı. Sahada hakem duruşu olan, gelecek için umutlandığımız bir hakem. Eksikleri yok mu? Tabii ki var, kimin yok ki? Umarım zorluk derecesi yüksek maçta başarılı olacaktır. Deneyim olarak alışkın değil ama yönetmeden bilemeyiz. Yönetecek ve göreceğiz. Umarım maçın güzelliklerini tartışırız, hakem hatalarını değil. Ben daha deneyimli bir hakem ataması bekliyordum, Atilla Karaoğlan olabilir diye düşünüyordum. MHK yeni jenerasyondan hakem atayarak risk aldılar ama risk olmadan başarı olmaz. Büyük bir fırsat Ozan Ergün için. Böyle bir derbinin üstesinden gelirse, başarılı bir maç yönetirse yeni sezon için FIFA listesi adına da yolu açık olsun deriz. Uygun bir isim, yönetmeden, deneyim kazanmadan bu işler olmaz.