Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov: "İki takım da galibiyeti hak etmedi"

Süper Lig'in 5'inci haftasında Göztepe, deplasmanda konuk olduğu Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beraberliğin adil sonuç olduğunu ifade eden Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Gerçekten genel anlamda baktığımızda maçtan önce de söylediğim gibi iki takım adına da gerçekten zor bir mücadele. İki takımda kazanmak için oynadı.

Ama, ben ortaya çıkan sonucun gerçekçi bir sonuç olduğunu düşünüyorum. İki takım da galibiyeti hak etmedi. Milli takım arasından sonra bu maçı oynadık. Ben aslında milli takım aralarını çok sevmiyorum. Çünkü, birçok oyuncu milli takıma gidiyor. Bazı oyuncular bizimle beraber kalıyorlar.

"MEMNUN OLMADIĞIM OYUNCULAR VAR"

Onlarla çalışmaya devam ediyoruz. Burada da oyun ritmimizi kaybedebiliyoruz. Bu asla bir bahane değil. Ben maçtan önce de kesinlikle milli takım arasından oynanacak olan bu maçta konsantrasyonumuzu maç boyunca çok sıkı bir şekilde göstermemiz gerektiği hususunda oyuncularıma uyarıda bulundum. Golü yedikten sonra da maçı çevirmek için elimizden geleni yaptık ve bunu da başardık. Birçok oyuncumuzun performansını artırmaları gerektiğini söylüyorum. Performanslarından memnun olmadığım oyuncular var" ifadelerini kullandı.