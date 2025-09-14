Süper Lig’de dev kapışma! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri...

Süper Lig'de sezonun ilk büyük karşılaşması bugün Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Tedesco yönetimindeki ilk maçında evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.
Yaptıkları takviyelerle kadrolarını güçlendiren iki ekip de sahaya 3 puan hedefiyle çıkıyor. Chobani Stadı'ndaki mücadele, A Milli Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda oynayacağı final nedeniyle saat 20.00'den 19.00'a alındı.
Fırtına'da da yeni transferler kaleci Andre Onana ve Ernest Muçi siftah yapmaya hazırlanıyor. Ligde bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe, 7 puana sahip. İlk 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Trabzonspor'un ise 10 puanı var.
KEREM TAM KONSANTRE
Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkacak olan Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor karşılaşmasına özel olarak hazırlandı.
Kritik müsabakada taraftarlarla kucaklaşacak olan tecrübeli kanat oyuncusu, takımına skor katkısı sağlayarak sarı-lacivertli ekipteki kariyerine iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
DANYLO SIKAN ŞOKU
Trabzonspor, Ukraynalı forveti Danylo Sikan'ın Fenerbahçe karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı.
Antrenmanda aldığı darbeyle sakatlanan oyuncunun sağ diz dış bölgesinde sinir zedelenmesi meydana geldiği ve tedavisine başlandığı bildirildi. Ayrıca Pina, Nwakaeme, Bouchouari sakatlıkları; Oulai ise cezası nedeniyle kadroda yer almadı.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Ederson, Mert, Skriniar, Jayden, Brown, İsmail, Fred, Nene, Talisca (Asensio), Kerem, En-Nesyri.
Onana, Mustafa, Savic, Batagov, Arif, Zubkov, Okay, Folcarelli, Olaigbe, Augusto, Onuachu.