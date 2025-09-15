Beşiktaş’a da müsaade etmiyorlar!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maçın ardından şöyle konuştu: "3 puan kaybettik ama 3 puandan fazlasını kazandık.F.Bahçe-G.Saray… Beşiktaş'a da müsaade edilmiyor. Bize zaten hiç müsaade edilmiyor. Bizim mücadelemiz devam edecek, Karadeniz inadı devam edecek. Oyunla birlikte devam edecek, kaosla beraber devam etmeyecek. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, eksiklerimiz var ama biraz saygı. Allah rızası için birisi gelsin ve 'Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz?' desin.Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Savic, Okay'ın kırmızı kart görmesinden sonra hakem Ozan Ergün'e 'Fener forması giy' şeklinde bir harekette bulundu. Karadağlı savunmacı, maçın ardından da, "Trabzonspor sahada kaybetmedi, Türk futbolu kaybetti. Türk futbolunun en büyük sorunlarını sahada gördünüz. Sahada futbol oynanmadı. Her şey kötüye gidiyor. Maç oynanmadığı için mağlubiyetten bahsedemeyiz" dedi.