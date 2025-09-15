Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Nelson Semedo geri döndü!
Giriş Tarihi: 15.9.2025 15:32

Süper Lig'de erteleme maçında çarşamba günü Alanyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Nelson Semedo, takımla çalıştı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, 17 Eylül Çarşamba günü Corendon Alanyaspor'u konuk edeceği erteleme maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

SEMEDO GERİ DÖNDÜ

Çift kale maçlarla devam eden idmanın bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı. Sakatlığı sona eren Nelson Semedo'nun antrenmanın tamamında takımla çalıştığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

