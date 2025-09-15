Domenico Tedesco Süper Lig kariyerindeki ilk sınavını şu sözlerle değerlendirdi: ". Bir gün ofans bir gün defans çalışma fırsatımız oldu ama oyuncularım konuştuğumuz her şeyi yaptı.Yoksa acı çekeriz. Genel olarak ilginç bir maçtı. Rakip bazen 10 kişi kalınca işler daha zorlanabilir. Öz güvenimizin artması lazım. Bunun için de maçları kazanmamız gerek. O da adım adım olacak."F.Bahçe yöneticisi Hulusi Belgü, Trabzonspor galibiyeti sonrası dikkat çeken açıklamalar yaptı: "Hakem Trabzonspor'un yaptığı paylaşımdan etkilendi. Tarafsızlığını yitirdi. Net golümüz verilmedi. Verilmeyen golümüz çizgiyi geçti. Galatasaray'ın ve rakibimizin sarı kartları hala verilmiyor. Federasyonu bununla ilgilenmeye davet ediyoruz. MHK kendini gözden geçirsin."