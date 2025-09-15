Takımı çekmeyi düşündük

Trabzonspor kulübü ilk yarının bitimin ardından hakemepaylaşımı ile tepki gösterdi. Başkan Ertuğrul Doğan ise şunları söyledi: "Bir ara takımı sahadan çekmeyi düşündük. Kimsenin kimseye bunu yapmaya hakkı yok. Golümüzün iptali akla, mantığa sığmıyor. Bu kararı verenler, bunu neye dayanarak veriyorlar! Ağzıma başka şeyler geliyor da söylemek istemiyorum. Trabzon camiası uğraşılcak bir camia değil. Gerekeni, gereken yerde ve zamanda yaparız.Trabzonspor sahada düzgün bir şekilde mücadele etti.Bu mücadeleyi tüm kulüplerle, özellikle Anadolu takımlarıyla çok daha sert vereceğiz."Okay Yokuşlu, kariyerinin 6. kırmızı kartını gördü. Oyundan ikinci kez direkt atılan tecrübeli futbolcu, Trabzonspor kariyerinde ise ikinci defa kırmızı kartla cezalandırıldı. Diğerlerini Celta Vigo ve Kayserispor'da gördü (3).11. dakikada Skriniar ile hava topuna çıkan Onuachu, pozisyonun devamında kafayla ağları sarstı. Sarı-lacivertliler, Onuachu'nun dirseği ile Skriniar'ın çenesine vurduğu gerekçesiyle faul itirazında bulundu. Hakem Ozan Ergün, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekrandan izledi ve golü iptal edip Onuachu'ya sarı kart gösterdi.17. dakika Okay Yokuşlu, orta sahada Kerem Aktürkoğlu'nun bileğine sert girdi. Sarı kartını çıkaran Hakem Ergün, VAR uyarısıyla yine ekrana gitti. Ardından sarı kartı iptal edip, Okay'a kırmızı kartını gösterdi. Oyun üç dakika dururken, Trabzonspor, karşılaşmanın kalan bölümünü 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.49. dakikadaSzymanski'nin ceza sahası sağından sol ayak içiyle çektiği şutu Onana sağına uzanarak kurtardı. Seken topa En Nesyri bekletmeden vurdu. Üst direkten kale çizgisine inen top sonrası Onana meşin yuvarlağa sahip oldu. Fenerbahçeliler topun çizgiyi geçtiği yönünde itirazda bulunurken, VAR'la iletişim halinde olduğunu belirten hakem, oyunu devam ettirdi.