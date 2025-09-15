Tedesco büyük başladı!

EN-NESYRİ'DEN SERİ ÜRETİM
Milli ara öncesi G.Birliği maçında duble yapan, Fas Milli Takımı'nın Zambiya'yı 2-0 yendiği maçta ilk golü ağlara gönderen En-Nesyri, Trabzonspor karşısında da fileleri buldu.
45'te Mert Müldür,
ceza sahasına yerden ortaladı.
Savunmadan dönen top penaltı
noktası gerisine sekti. Fred'in vuruşunu
kaleci Onana köşeden çıkardı.
Dönen topa Szymanski sahip
oldu ve yeniden ceza sahasına
çevirdi. Boş pozisyondaki En
Nesyri, topu ağlara gönderdi. Bu
sezon sarı-lacivertli forma ile 8.
resmi maçında 4. golüne ulaştı.
BİRAZ GERGİN VE HEYECANLIYDIM
Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına çıkan, Kadıköy'de taraftarı Mert Hakan Yandaş'la birlikte selamlayan Kerem Aktürkoğlu, 73 dakika sahada kaldı. 6 kezle en fazla şut pası veren oyuncu oldu. Karşılaşma sonrası, "Çocukluk aşkım Fenerbahçe'de oynamanın gerginliği ve heyecanı vardı. Kazandığımız ve takım arkadaşlarıma yardım ettiğim için mutluyum. Derbiler zor olur. Güzel ve zorlu bir maç oldu. Yeni hocamızın taktiğine uymaya çalıştık. İnşallah sezon böyle güzel devam eder" diye konuştu.
EDERSON SAHNE ALDI
Fenerbahçe taraftarının maçtan önce "Taraftar çıldırdı Ederson'u istiyor" tezahüratlarıyla ilk maçına çıkan M.City'den transfer Ederson'a rakip 10 kişi kaldıktan sonra fazla iş düşmedi. 95'te klasını konuşturdu. Oosterwolde, savunmadan çıkarken topu kaptırdı. Araya giren Vişça, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Savunmaya çarpan top kaleci Ederson'da kalınca taraftar rahatladı.
GALİBİYET ÜÇLÜSÜ HOCADAN
F.Bahçe kariyerine Trabzonspor galibiyetiyle başlayan Tedesco, galibiyet üçlüsünü çektiren isimdi. Kaptan Mert Hakan Yandaş yeni hocayı tribünlere getirdi. Önce kısa bir "Üçlü nasıl çekilir" dersi verdi ardından sahneyi Alman hocaya bıraktı. Futbolcular ve hoca kritik 3 puanı büyük bir coşku ile tribünlerle karşılıklı tezahürat yaparak kutladı.
GÖREV ADAMI
Jose Mourinho'nun vazgeçilmezleri arasında yer alan Szymanski, Tedesco'dan da formayı aldı. 57. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bırakan Polonyalı oyuncu, Avrupa'nın 10 büyük ligi kariyerinde rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu maçı (13) oynadı.
4 şut çekti, 3 şut pası verdi, 3 de çalım attı.
ENLERİ YAŞADI
Fenerbahçe, bu sezon bir Süper Lig maçında en fazla şut çeken (29), rakip ceza sahasında topla buluşan (52) ve isabetli pas veren (538) takım oldu.
Trabzonspor ile oynadığı son 4 lig maçını kazanan Fenerbahçe, bu rekabette Aralık 2002-Nisan 2005 arasından (5G) bu yana en uzun serisini yakaladı. Kasım 2015'ten (2-0) bu yana rakibinden gol yemeden ilk iç saha galibiyetini aldı. Trabzon ilk yenilgisini yaşadı, ilk yarıda ilk kez gol yedi