Tedesco büyük başladı!

Milli ara öncesi45'te Mert Müldür,ceza sahasına yerden ortaladı.Savunmadan dönen top penaltınoktası gerisine sekti. Fred'in vuruşunukaleci Onana köşeden çıkardı.Dönen topa Szymanski sahipoldu ve yeniden ceza sahasınaçevirdi. Boş pozisyondaki EnNesyri, topu ağlara gönderdi. Busezon sarı-lacivertli forma ile 8.resmi maçında 4. golüne ulaştı.Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına çıkan, Kadıköy'de taraftarı Mert Hakan Yandaş'la birlikte selamlayan Kerem Aktürkoğlu, 73 dakika sahada kaldı. 6 kezle en fazla şut pası veren oyuncu oldu. Karşılaşma sonrası, "Çocukluk aşkım Fenerbahçe'de oynamanın gerginliği ve heyecanı vardı. Kazandığımız ve takım arkadaşlarıma yardım ettiğim için mutluyum. Derbiler zor olur. Güzel ve zorlu bir maç oldu. Yeni hocamızın taktiğine uymaya çalıştık. İnşallah sezon böyle güzel devam eder" diye konuştu.Fenerbahçe taraftarının maçtan önce "Taraftar çıldırdı Ederson'u istiyor" tezahüratlarıyla ilk maçına çıkan M.City'den transfer Ederson'a rakip 10 kişi kaldıktan sonra fazla iş düşmedi. 95'te klasını konuşturdu. Oosterwolde, savunmadan çıkarken topu kaptırdı. Araya giren Vişça, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Savunmaya çarpan top kaleci Ederson'da kalınca taraftar rahatladı.F.Bahçe kariyerine Trabzonspor galibiyetiyle başlayan Tedesco, galibiyet üçlüsünü çektiren isimdi. Kaptan Mert Hakan Yandaş yeni hocayı tribünlere getirdi. Önce kısa bir "Üçlü nasıl çekilir" dersi verdi ardından sahneyi Alman hocaya bıraktı. Futbolcular ve hoca kritik 3 puanı büyük bir coşku ile tribünlerle karşılıklı tezahürat yaparak kutladı.Jose Mourinho'nun vazgeçilmezleri arasında yer alan Szymanski, Tedesco'dan da formayı aldı.4 şut çekti, 3 şut pası verdi, 3 de çalım attı.Fenerbahçe, bu sezon bir Süper Lig maçında en fazla şut çeken (29), rakip ceza sahasında topla buluşan (52) ve isabetli pas veren (538) takım oldu.Trabzonspor ile oynadığı son 4 lig maçını kazanan Fenerbahçe, bu rekabette Aralık 2002-Nisan 2005 arasından (5G) bu yana en uzun serisini yakaladı. Kasım 2015'ten (2-0) bu yana rakibinden gol yemeden ilk iç saha galibiyetini aldı. Trabzon ilk yenilgisini yaşadı, ilk yarıda ilk kez gol yedi