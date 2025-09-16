Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fatih Tekke'nin motivasyon konuşması ortaya çıktı! "Her şeye rağmen"
Giriş Tarihi: 16.9.2025 20:43

Trabzonspor, pazar günü oynanan Fenerbahçe maçının hikayesini yayınladı. Sosyal medyadan paylaşılan videoda, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin devre arasında futbolcularına yaptığı motivasyon konuşması dikkat çekti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştığı maçtan 1-0 mağlup ayrıldı.

Maçın ilk yarısında Okay Yokuşlu'nun kırmızı kart görmesi sonucu oyunun geri kalan 70 dakikalık bölümünde 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.

"FIRSAT BU FIRSAT"

Kulübün, sosyal medya hesapları için hazırladığı maç hikayesinde Teknik Direktör Fatih Tekke'nin devre arasında yaptığı konuşma öne çıktı. Tekke, oyuncularını sakinleştirip motive ederek şu ifadeleri kullandı: "Sinirlenmeyi bırakın. Eğer kızgın olan varsa dursun. Evet, maalesef kimse sizi yenmiyor; kızmanıza gerek yok. 10 kişi de olsanız yenebilirsiniz, bunu biliyor musunuz? Fırsat bu fırsat. Mücadele edecek an mı? Evet, ediyorsunuz; devam edeceksiniz.

"BAŞINIZI KALDIRIN"

Asla pes eden birini görmeyeceğim, bakın, asla! Yenilebilirsiniz, 5 gol de yiyebilirsiniz ama ben her şeye rağmen, hakeme rağmen, seyirciye rağmen mücadele ederim. Bunu yapıyorsunuz, hiç moraliniz bozmasın. Kalkın, başınızı kaldırın. Koşun, yorulun, hatta kusacak kadar yorulun; bu forma için oynayın. Sizi seyredenler 'Helal olsun' diyecek. Yorulmaktan korkmayın; çok yorulduğunuzda bana söyleyin, sizi dışarı alacağım" diyerek zorlu mücadelenin ikinci yarısına hazırladı.

