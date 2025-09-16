Hakan Bilal Kutlualp A Spor canlı yayınında konuşuyor!

Seçimlerde çok adayların olması iyidir. Biz bu yola yönetimsel bir değişim için çıktık. Fenerbahçe'de 7 sene şampiyon olunmamış periyotlar olmuş ama hiçbir başkan aynı dönemde 7 sene şampiyonsuzluk yaşamamış. Bu sefer biraz geç oldu ama katılımın yüksek olması iyi bir şey.

Fenerbahçeliler kendi arasında neden kavga eder anlamıyorum. Neyi paylaşamıyoruz? Sayın Başkan bana, "diğer aday" diye hitap ediyor ama ben kendisine "Sayın Başkan" diyorum. Terbiyemi bozmam.