Hakan Bilal Kutlualp A Spor canlı yayınında konuşuyor!

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp, sarı-lacivertli takımda 21 Eylül'de yapılacak seçim öncesi A Spor'a konuşuyor.
"YÖNETİMSEL DEĞİŞİM İÇİN ÇIKTIK"
Hakan Bilal Kutlualp yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe başkan adayı olmak bile benim için çok şerefli bir görev.
Seçimlerde çok adayların olması iyidir. Biz bu yola yönetimsel bir değişim için çıktık. Fenerbahçe'de 7 sene şampiyon olunmamış periyotlar olmuş ama hiçbir başkan aynı dönemde 7 sene şampiyonsuzluk yaşamamış. Bu sefer biraz geç oldu ama katılımın yüksek olması iyi bir şey.
Fenerbahçeliler kendi arasında neden kavga eder anlamıyorum. Neyi paylaşamıyoruz? Sayın Başkan bana, "diğer aday" diye hitap ediyor ama ben kendisine "Sayın Başkan" diyorum. Terbiyemi bozmam.
Başkanların futboldan anlaması çok faydalı bir şey. Bilmiyorsanız da anlayanlarla olmanız lazım. Bizim en büyük sorunumuz bir araya gelememek. Siz insanları dışlamak isterseniz olmaz. Bugün kulübün önünde bir duvar var. İnsanlar bu duvarı aşarak kulübe dokunmak istiyor."
"MUHALİF OLMAK HAİNLİK DEĞİLDİR"
Muhalif olmak hainlik değildir. Derneklere baskı var. Benimle fotoğraf çektiren birinin kombinesi iptal edildi. Ali Koç döneminde verilen sözler tutulmadı. Hem futbol hem de kulübün yönetimi anlamında kararlar çabuk alınamıyor ve doğru kararlar alınmıyor. Gerçek bir futbol aklı yok."