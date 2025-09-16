İngilizler şaşkına döndü!

Trabzonspor'un, Manchester United'dan kiraladığı yeni kalecisi Andre Onana, Fenerbahçe maçındaki performansıyla tam not aldı. Kalesine gelen 9 şutun 8'ini kurtaran, 2 de orta yakalayan Kamerunlu file bekçisi, duruşuyla da taraftarlara öz güven verdi. Onana ayrıca 8.7 reyting ortalaması ile maçın en iyi adamı seçildi. İngilizler ise 29 yaşındaki kalecinin bu performansı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. İngiliz taraftarlar, Onana'nın ManU'daki dönemi boyunca memnuniyetsizliklerini dile getiren yorumlar yapıyordu. Bu kez bu eleştiriler, yerini pişmanlığa bıraktı. İngiliz basınında Onana'nın bu performansına vurgu yapılırken, ManU'yu destekleyen futbolseverler, oyuncunun kendine gelmesi için takımdan ayrılmasının yeterli olduğu şeklinde mesajlar paylaştı. "Türkiye'de kendini buldu, sahaya liderliğini koydu" ifadeleri kullanıldı.

3 YENİLGİ DE İSTANBUL'A

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bordo-mavililerin başında toplamda 16 lig maçına çıkarken üçünden puansız ayrıldı. Söz konusu üç maçın sadece Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı olması dikkat çekti. Fırtına, Tekke ile geçen sezon Fenerbahçe'ye 4-1, Galatasaray'a 2-0 yenilirken bu sezon da sarı-lacivertli takıma 1-0 mağlup oldu.