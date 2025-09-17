Cenk Tosun'dan maç sonu el itirafı! 'Elime çarptı' dedi"

Fenerbahçeli futbolcular Nelson Semedo, Levent Mercan ve Cenk Tosun, Corendon Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Semedo, "Rakip belki de 2 pozisyona girdi. Adil bir sonuç olmadı ama biz de daha iyi olmalıydık. Özellikle ilk yarı kötüydük. Bu tip goller yememeliydik." diye konuştu.

LEVENT MERCAN: "HAKEMLER PENALTIYI VERMEDİ"

Levent Mercan, "Son dakikalarda çok geri çekildik. Daha iyi pres yapmalıydık. Ayrıca şimdi pozisyonu izledim. Son dakikada 3-2 öne geçme şansımız olabilirdi. Hakemler penaltıyı vermedi. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Yolumuza devam edeceğiz." dedi.

CENK TOSUN: "EL DE BAYA AÇIK"

Cenk Tosun da maç hakkında, "Hakem VAR'ı beklerken biz kendi aramızda konuşuyorduk. Rakipten bir oyuncuya "Eline çarptı mı?" diye sordum. "Çarptı" dedi. Ben de sonrasında topu aldım ve penaltı noktasına gittim. Ben atacaktım penaltıyı. Soyunma odasında baktım el de baya açık." ifadelerini kullandı. (beIN SPORTS)