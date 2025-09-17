F.Bahçe’de seçim ittifakı!

Fenerbahçe'de 21 Eylül'de yapılacak başkanlık seçimi için geri sayım sürerken adaylardan Hakan Bilal Kutlualp'ten sürpriz hamle geldi ve Sadettin Saran lehine çekildiğini açıkladı. Dün sabah A Spor'a konuk olan ve Kerem Canbulat'ın moderatörlüğünde Ender Bilgin, Cem Pamiroğlu ile Reha Kapsal'ın sorularını yanıtlayan Kutlualp, "Fenerbahçe'nin hayrına olacak her şeyi yaparım. Fenerbahçe tarihinde 7 sene şampiyon olunmamış periyotlar olmuştur ama hiçbir başkan aynı dönemde 7 sene şampiyonsuzluk yaşamamıştır. Başkanların futboldan anlaması çok faydalı bir şey. Bilmiyorsanız da anlayanlarla olmanız lazım" demişti. Akşam saatlerinde ise bir mesaj yayımlayarak adaylıktan çekildiğini duyurdu. İşte satır başları:

HUKUKİ SORUN YOK

"Anketler, değişim isteyen milyonların tercihlerinde Sayın Sadettin Saran'ın önde olduğunu göstermektedir. Ayrıca camiamızda iki adayın birleşmesine dair yoğun bir talep vardır. Kendisiyle yaptığımız detaylı görüşmeler sonucunda hiçbir hukuki sorunun olmadığını bizlere beyan etmiştir. Oyların bölünmesine engel olmak adına adaylıktan çekilme kararımızı duyurmak istiyoruz. Listelerin yarın (bugün) verilecek olması nedeniyle bu adımı erkenden atmayı zaruri gördük. Sayın Sadettin Saran'ın, yönetim kurulu adaylarımıza teveccüh göstermesi kendi takdir ve tasarrufundadır."

LİSTELER BUGÜN TESLİM EDİLECEK

FENERBAHÇE'DE 21 Eylül'de gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimi öncesi bugün kritik önem taşıyor. Hakan Bilal Kutlualp'in çekilmesinin ardından geriye kalan 2 aday Ali Koç ve Sadettin Saran, bugün yönetim kurulu listelerini Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'na teslim edecek. Öte yandan Sadettin Saran, Kutlualp'e kendisini desteklemesi sebebiyle teşekkür etti.