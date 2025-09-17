Mert Hakan Yandaş: "Aldığımız sonuçtan utanıyoruz"

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, evinde Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Müsabakanın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un stat önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamaya destek amacıyla sarı-lacivertli futbolcular da geldi.

"VERMEYENLER DE UTANIR UMARIM..."

Kaptan Mert Hakan Yandaş, futbolcular adına konuşma yaparak, "Biz bu ülkede uzun yıllar yaşayan oyuncular olarak biliyoruz ki bunları yine sulandırmaya çalışacaklar. Biz kendisine konuşmak istediğimizi söylediğimizde kesinlikle konuşmamamız gerektiğini bunu da başka yere çekeceklerini söyledi. Biz stadyumdan böyle gitmek istemedik. Tüm samimiyetimle bütün arkadaşlarım adına söylüyorum; gerçekten utanıyoruz. Camiamızın verdiği emeğe, başkanımızın verdiği emeğe yazık ettiğimiz için utanıyoruz. Rakip takım oyuncusunun 'penaltı' dediği pozisyonda penaltı vermeyenler de umarım utanırlar.

"HERKES ETKİLENİYOR"

Biz içeride birbirimizle gerekli şeyleri konuştuk. Bundan sonra daha sıkı, daha birlikte olup, daha çok mücadele edip, ıslıklanan her oyuncu için daha fazla mücadele edip, ıslıklananın sadece o oyuncu olmadığını söylemek istiyorum. Herkesin etkilendiğini söylemek istiyorum. Tabii ki sinirliler. Görüyorsunuz futbol 5 dakikada 2-1 oluyor, bütün stat, bütün camia hep birlikte seviniyoruz.

"ŞAMPİYON OLAN TARAF BİZ OLACAĞIZ"

Maç devam ederken oyuncuyu ıslıklamanın yararlı olduğunu düşünmüyorum. Herkes bireysel etkilendiğini düşünüyor ancak hepimiz etkileniyoruz. Haklılar. Aldığımız sonuçtan utanıyoruz. Bu işi buraya biz getirdik. Buradan da biz çıkaracağız. Yabancısı, Türk'ü bu saate kadar konuşmak istedi. Biz de emrivaki yapıp buraya geldik. İnşallah lig sonunda şampiyon olan taraf biz olacağız" ifadelerini kullandı.