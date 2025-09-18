Monaco, Brugge’da dağıldı! Leverkusen ile Kopenhag yenişemedi...

LEVERKUSEN İLE KOPENHAG YENİŞEMEDİ

Diğer maçta ise Kopenhag sahasında sezona istediği gibi başlayamayan Bayer Leverkusen'i ağırladı.

Kopenhag 9. dakikada Larsson ile öne geçti. 81. dakikada Grimaldo maça eşitliği getirdi. 87. dakikada Robert yeniden takımını öne geçirdi ancak 90+1. dakikada Hatzidiakos kendi kalesine attığı golle takımının galibiyeti kaçırmasına neden oldu.

Mücadele 2-2 berabere sona erdi.