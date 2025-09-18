Monaco, Brugge’da dağıldı! Leverkusen ile Kopenhag yenişemedi...

Şampiyonlar Ligi'nde perşembe akşamının 19:45 seansında iki maç oynandı. Club Brugge sahasında Monaco'yu konuk etti.
Akliouche'nin 10. dakikada kullandığı penaltıda Brugge kalecisi Mignolet geçit vermedi.
İlk yarıda 3 gol bulan Brugge, ikinci yarıda da oyun hakimi olarak maçı 4-1 kazandı Tresoldi, Onyedika, Vanaken ve Diakhon Brugge adına golleri attı. Fati ise Monaco'nun tek golünü attı.
LEVERKUSEN İLE KOPENHAG YENİŞEMEDİ
Diğer maçta ise Kopenhag sahasında sezona istediği gibi başlayamayan Bayer Leverkusen'i ağırladı.
Kopenhag 9. dakikada Larsson ile öne geçti. 81. dakikada Grimaldo maça eşitliği getirdi. 87. dakikada Robert yeniden takımını öne geçirdi ancak 90+1. dakikada Hatzidiakos kendi kalesine attığı golle takımının galibiyeti kaçırmasına neden oldu.
Mücadele 2-2 berabere sona erdi.