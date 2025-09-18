Pendikspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda penaltılarda güldü!

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Düzce Cam Düzcespor ile Atko Grup Pendikspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin normal süresi 3-3'lük skorla beraberlikle tamamlandı.

PENALTILARDA KAZANAN PENDİKSPOR

Uzatmalarda da gol sesi çıkmayan mücadele penaltı atışlarına gitti. Penaltı atışları sonrası tur atlayan taraf Pendikspor oldu.

Mücadelenin ilk golünü Pendikspor adına 33. dakikada Adnan Uğur kaydetti. Ardından 45+3. dakikada Görkem Bitin penaltı golüyle skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı bu gollerle Pendikspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda 55. dakikada Görkem Bitin yine sahneye çıktı ve skoru 3-0'a getiren golü kaydetti.

Dakikalar 57'yi gösterdiğinde Pendikspor'dan Yiğit Fidan kendi ağlarını havalandırdı ve Düzcespor adına fark 2'ye indi. Karşılaşmanın 62. dakikasında bu kez Düzcespor'dan Alperen Arslan skoru 3-2'ye getirdi. Maçın 87. dakikasında Eray Pazar, Düzcespor adına takımının 3. golünü kaydetti ve skoru eşitledi.

Bu gollerle karşılaşmanın normal süresi 3-3'lük skorla beraberlikle tamamlandı. Penaltı atışlarında Pendikspor rakibine 5-3'lük skorla üstünlük kurdu ve tur atlayan taraf oldu.