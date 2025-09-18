Son dakika haberi: Benfica'dan resmi Jose Mourinho açıklaması! "Görüşmeler sürüyor"

Benfica, teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Portekiz ekibinden yapılan duyuruda, "Jose Mourinho'nun teknik direktör olarak işe alınmasına yönelik görüşmeler sürmektedir ve bu görüşmelerin yakında tamamlanması beklenmektedir." denildi.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertli ekibin başında 62 maça çıktı ve bu müsabakalarda 2.02 maç başına puan ortalaması yakaladı.

İLK ÇALIŞTIRDIĞI KULÜP BENFICA

Mourinho'nun Barcelona'da yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra teknik direktör olarak çalıştırdığı ilk kulüp ise Benfica. Portekizli çalıştırıcı, 2000/2001 sezonundaki ilk macerasında sadece 10 maç takımının başında kalabilmişti.