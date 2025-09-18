Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de 6. haftanın perdesi açılıyor! İşte program...
Giriş Tarihi: 18.9.2025 10:23

Süper Lig'de 6. haftanın perdesi açılıyor! İşte program...

Süper Lig'de 6.haftanın açılış maçında Göztepe ile Beşiktaş, yarın akşam saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı yarın başlayacak.

Haftanın açılış maçında Göztepe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligde 6. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Göztepe Beşiktaş (Gürsel Aksel)

20 Eylül Cumartesi:

17.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor (Eryaman)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Zecorner Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)

21 Eylül Pazar:

17.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor (Kocaeli)

17.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

22 Eylül Pazartesi:

20.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)

