Mourinho Benfica’da!

Yeni takımına yarı paraya razı oldu

Benfica, Bruno Lage'den boşalan teknik adamlık görevine Jose Mourinho'yu getirdi. Yeni takımıyla 2027'ye kadar sözleşme imzalayan 62 yaşındaki hoca, 6 milyon Euro net maaşın yanı sıra takım başarılarına göre bonuslar kazanacak. F.Bahçe'nin 29 Ağustos'ta kovduğu Mourinho, sarılacivertlilerden yıllık 12 milyon Euro alıyordu. Bu arada Benfica, sözleşmeye "2025- 26 sezonunun son maçından 10 gün sonra aynı koşullar altında, hem kulüp hem de Mourinho sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir" maddesi koydu.

JOSE MOURİNHO'DAN ÇİRKİN AÇIKLAMALAR!

PORTEKİZLİ çalıştırıcı imza töreninde F.Bahçe hakkında skandal açıklamalar yaptı. Mourinho, "Fenerbahçe'ye gitmekle hata yaptım ama son güne kadar her şeyimi verdim. Benfica'yı çalıştırmak benim seviyeme geri dönmemi sağlayacak. Çünkü benim seviyem dünyanın en büyük kulüplerini çalıştırmaktır. Benfica'nın soyunma odasında şampiyon olma potansiyeli var" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyadan bu sözlere sert tepki gösterdi ve Mourinho için "Biz sana o kadar destek verdik, inandık. Bu çirkin sözler kabul edilemez" yorumları yaptılar.