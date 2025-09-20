Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hakan Bilal Kutlualp, yoğun ilgiyle karşılandı
Giriş Tarihi: 20.9.2025 16:11

Hakan Bilal Kutlualp, yoğun ilgiyle karşılandı

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi ve geçtiğimiz günlerde başkan adaylığından çekilen Hakan Bilal Kutlualp, kongre üyeleri tarafından ilgiyle karşılandı.

İHA
Hakan Bilal Kutlualp, yoğun ilgiyle karşılandı
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, kongre üyelerinin konuşmalarıyla devam ediyor. Sarı-lacivertli kulübün başkanlığı için adaylığını açıklayan ve seçime kısa süre kala Sadettin Saran lehine adaylıktan çekilen Hakan Bilal Kutlualp stada geldi. Saha kenarından tribüne çıkan Kutlualp'e kongre üyeleri tarafından yoğun ilgi gösterildi.
Saran destekçisi üyeler tarafından 'Fenerbahçe seninle gurur duyuyor' tezahüratları yapılan Hakan Bilal Kutlualp, daha sonra protokol tribününe çıktı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Hakan Bilal Kutlualp, yoğun ilgiyle karşılandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz