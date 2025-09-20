Hakan Bilal Kutlualp, yoğun ilgiyle karşılandı

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, kongre üyelerinin konuşmalarıyla devam ediyor. Sarı-lacivertli kulübün başkanlığı için adaylığını açıklayan ve seçime kısa süre kala Sadettin Saran lehine adaylıktan çekilen Hakan Bilal Kutlualp stada geldi. Saha kenarından tribüne çıkan Kutlualp'e kongre üyeleri tarafından yoğun ilgi gösterildi.Saran destekçisi üyeler tarafından 'Fenerbahçe seninle gurur duyuyor' tezahüratları yapılan Hakan Bilal Kutlualp, daha sonra protokol tribününe çıktı.