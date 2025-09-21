Arda Kardeşler’e büyük öfke

Hakem Arda Kardeşler, ikinci yarıda Trabzonspor hızlı bir atağa kalkarken Augusto'nun oyunu başlatması için düdüğü çaldı. Topla buluşan Visca ceza sahasına giderken Kardeşler bu kez topun ileriden kullanıldığı gerekçesiyle yeniden düdüğü çalarak atağı kesti. Verdiği birçok karar eleştirilen Arda Kardeşler'e, Trabzonspor taraftarı hem tribünde hem sosyal medyada tepki gösterdi.A SPOR canlı yayınına bağlanan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, hakem Arda Kardeşler'e ateş püskürdü: "Bir insan kendini bu kadar aciz duruma düşürür mü? Utanmayacak mısın dostundan, çocuğundan? Bu arkadaşımızın, Türk futboluyla işi kalmamıştır. Bu saatten sonra Türkiye'de bir daha hakemlik yapma ihtimalini görmüyorum. Bu arkadaşın artık hakemliği bitmiştir. Son yıllarda herhalde ekranlara bu kadar rahat yakalanan ve bu kadar ahlaksızca bir duruş görülmemiştir."Trabzonsporsosyal medyadan sert bir paylaşım yaptı. Bordo-mavililer şu ifadeleri kullandı: "Bu görüntü; bir hakemin kötü niyetini ve ahlaka aykırı tavrını en çıplak haliyle ortaya koymuştur.Bu şahsın bir daha Türk futbolunda görev almasına izin verilmemelidir."