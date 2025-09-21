Bedeli ağır olacak!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakem Arda Kardeşler'i suçlu buldu. Bu maçta yaşananın hatadan farklı olduğunu söyleyen Hacıosmanoğlu, gereğini yapacaklarını belirtirken A SPOR'a
şöyle konuştu: "Ben 59 yaşındayım, 40 yılın özetini yapabilirim. Hakem hata yapar, insandır. Ama bu yaşanan bir hata değil. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bunun bedeli çok ağır. Pozisyonu tekrar tekrar izliyorum, bunun izahı yoktur.
Bunun arkasında ne plan varsa bunu çözmek bizim görevimizdir. 40 yıldır böyle bir şey görmedim. Hakem arkadaşı federasyona çağırdım. Kendisiyle konuştum. Gereği neyse fazlasını yapacağım.
Bizim tek hedefimiz var: Adil, adaletli bir şekilde, herkese eşit mesafede Türk futbolunu yönetmek. Böyle bir olay Türk futbolunda yaşandığı için şahsım adına kamuoyundan özür diliyorum.
Düzeltmek bizim işimiz. Cenabı Allah bize yanlış yapmayı nasip etmesin. Gereğini vakit geçirmeden yapacağız. Önümüzdeki hafta da kamuoyuyla paylaşacağım."