Bedeli ağır olacak!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakem Arda Kardeşler'i suçlu buldu. Bu maçta yaşananın hatadan farklı olduğunu söyleyen Hacıosmanoğlu, gereğini yapacaklarını belirtirkenşöyle konuştu: "Ben 59 yaşındayım, 40 yılın özetini yapabilirim. Hakem hata yapar, insandır. Ama bu yaşanan bir hata değil. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bunun bedeli çok ağır.Bunun arkasında ne plan varsa bunu çözmek bizim görevimizdir. 40 yıldır böyle bir şey görmedim. Hakem arkadaşı federasyona çağırdım. Kendisiyle konuştum.Bizim tek hedefimiz var: Adil, adaletli bir şekilde, herkese eşit mesafede Türk futbolunu yönetmek.Düzeltmek bizim işimiz. Cenabı Allah bize yanlış yapmayı nasip etmesin. Gereğini vakit geçirmeden yapacağız. Önümüzdeki hafta da kamuoyuyla paylaşacağım."