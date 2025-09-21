FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ CANLI İZLE | Heyecan dorukta: Fenerbahçe başkanı kim olacak, Sadettin Saran mı, Ali Koç mu?

Fenerbahçe'de Başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor. Adaylar, bir tarafta mevcut Başkan Ali Koç, diğer tarafta ise Sadettin Saran. Başkan adayı Sadettin Saran, genel kurulda destekçileriyle bir araya gelirken, mevcut Başkan Ali Koç da salonda süreci yakından izliyor. Peki, Fenerbahçe başkanı kim olacak, hangi isim önde? İşte Fenerbahçe başkanlık seçimi canlı izle ekranı