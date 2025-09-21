Fenerbahçeli taraftarlar, Sadettin Saran’ın başkan seçilmesini stat önünde kutladı

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, dün ve bugün Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla Sadettin Saran, mevcut başkan Ali Koç'u geride bırakarak sarı-lacivertlilerin yeni başkan seçildi. Saran'ı destekleyen kongre üyeleri tribünde sonuçları coşkuyla karşıladı. Daha sonra kutlamalar stat dışında da devam etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, Sadettin Saran lehine tezahüratta bulunurken, meşaleler yakıp, davul-zurna eşliğinde kutlamalar yaptı.

