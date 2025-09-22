Ali Koç’tan Frankfurt’a teşekkür iddiası! Galatasaray maçı sonrası…

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt'a 5-1 kaybettiği maçın ardından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

2002'den beri Alman Süddeutsche Zeitung'da görev yapan Şilili Javier Caceres dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Caceres, Ali Koç'un Frankfurt-Galatasaray maçının ardından Alman ekibinin yöneticilerini arayarak tebrik ettiğini iddia etti.

Şilili gazeteci yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Maçın bitiş düdüğü henüz çalmamıştı ki Eintracht Frankfurt'un CEO'su Axel Hellmann'ın telefonu çaldı. Hattın diğer ucunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç vardı ve Hellmann, Frankfurt Arena'daki gürültüye rağmen ne dediğini gayet iyi anladı. Bu akşam Ali Koç için tam bir ziyafetti.

Hellmann'ın Eintracht'ı Galatasaray'ı 5-1 yenmişti. Bu da Ali Koç'ta memnuniyet yaratmıştı, çünkü kulübü İstanbul'daki rakibine karşı derin bir husumet besliyor. 'Teşekkürler' diye fısıldadı Koç telefona, 5 kez teşekkür etti!"