Can Uzun için coştular! Bedeli 80 milyon Euro

Eintracht Frankfurt forması ile geçen sezon yaptığı çıkışı bu yıl da devam ettiren Can Uzun, değerine değer kattı. Temmuz 2024'te Nürnberg'ten 11 milyon Euro'ya Frankfurt'a gelen Can Uzun, Bild'e göre 80 milyon Euro seviyesine çıktı. Alman ekibinde 36 maçı geride bırakan ve 9 gol-6 asist ile oynayan Can Uzun için kulübü, isteyen takımlara astronomik bir bedel gösterdi. 19 yaşındaki 10 numaraya hem Bundesliga hem de farklı kulüplerden talipler olurken Frankfurt, 80 milyon Euro bedel belirledi. Öte yandan Eintracht Frankfurt, dün Union Berlin'e kendi sahasında 4-3 yenildi. Can Uzun'un iki golü galibiyete yetmedi.