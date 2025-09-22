Ferhat Gündoğdu istifasını verecek!

Süper Lig'in henüz 6. haftası biterken peş peşe yaşanan hakem skandallarının ardından bütün gözler MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya dönmüştü. Hem TFF hem de kamuoyu nezdinde artık hiçbir güveni kalmayan Gündoğdu'nun da Türk hakemliğinin önünü açmak için istifa edeceği bildirildi. Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Gündoğdu ile özel bir görüşme yaptığı ve istifasını kabul edeceği öğrenildi. Bilindiği gibi Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçında da fahiş hakem hataları yapılmış her iki kulüp de MHK'ye ateş püskürmüştü. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç "MHK Başkanı görevi kendi isteği ile bıraksın. Yoksa sonu çok kötü olacak" açıklamasını yapmıştı. 2021/22 sezonunda 6 ay MHK Başkanlığı yapan Gündoğdu, 23 Temmuz 2024 tarihinde ikinci kez koltuğu oturmuştu.



İŞİNİN BİTTİĞİ TEBLİĞ EDİLECEK

Hatalı kararlarıyla Trabzon-G.Antep maçına damga vuran Arda Kardeşler'i TFF'ye çağıran Hacıosmanoğlu, bugün 37 yaşındaki hakemin biletini kesecek

Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmada hakem Arda Kardeşler'in kararları gündeme damga vurmuş, bordomavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, "Bu arkadaşımızın Türk futboluyla işi kalmamıştır. Bu saatten sonra hakemlik yapma ihtimalini görmüyorum. Bu arkadaşımızın hakemliği bitmiştir!'' tepkisini göstermişti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da karşılaşmanın ardından yaşananların kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı. 37 yaşındaki tecrübeli hakemin bugün Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkezine davet edilip ifadesinin alınacağı bildirildi. Yapılan hatalara artık tahammülü kalmayan Başkan Hacıosmanoğlu'nun, Arda Kardeşler'e hakemliğinin sonlandırıldığını tebliğ edeceği öğrenildi. Hakemlik kariyerine 2009'da başlayan tecrübeli düdük, ilk profesyonel karşılaşmasına 1 Eylül 2013'te çıktı. 2015-2016 sezonundan itibaren Süper Lig'de görev yapıyordu.