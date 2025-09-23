Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ümraniyespor'a tek gol yetti!
Giriş Tarihi: 23.9.2025 19:53 Son Güncelleme: 23.9.2025 19:54

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Eminevim Ümraniyespor, deplasmanda Boluspor'u 1-0 mağlup etti.

AA
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Eminevim Ümraniyespor, deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı 53. dakikada Batuhan Çelik'in kaydettiği golle konuk ekip kazandı.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Burak Olcar, Enes Biroğlu, Çağrıcan Pazarcıklı

Boluspor: Orkun Özdemir, De Lima, Devran Şenyurt (Dk. 70 Ömürcan Artan), Doğan Can Davas, Mustafa Alptekin Çaylı (Dk. 60 Buğra Çağıran), Işık Kaan Arslan, Kouagba, Onur Öztonga, Boakye, Rasheed (Dk. 47 Arda Usluoğlu), Balburdia

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Batuhan Çelik, Bardhi (Dk. 87 Talha Bartu Özdemir), Barış Ekincier, Yusuf Kocatürk, Hoti (Dk. 70 Serkan Göksu), Glumac, Oğuz Yıldırım, Benny (Dk. 35 Soukou), Ali Turap Bülbül, Dokanovic

Gol: Dk. 53 Batuhan Çelik (Eminevim Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Dk. 81 Batuhan Çelik (Eminevim Ümiraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Rasheed, Dk. 40 Boakye, Dk. 90+3 De Lima (Boluspor), Dk. 58 Bardhi, Dk. 89 Serkan Göksu, Dk. 90 Cihan Topaloğlu, Dk. 90+3 Soukou (Eminevim Ümraniyespor)

