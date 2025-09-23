Ümraniyespor’a tek gol yetti!

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Eminevim Ümraniyespor, deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı 53. dakikada Batuhan Çelik'in kaydettiği golle konuk ekip kazandı.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Burak Olcar, Enes Biroğlu, Çağrıcan Pazarcıklı
Boluspor: Orkun Özdemir, De Lima, Devran Şenyurt (Dk. 70 Ömürcan Artan), Doğan Can Davas, Mustafa Alptekin Çaylı (Dk. 60 Buğra Çağıran), Işık Kaan Arslan, Kouagba, Onur Öztonga, Boakye, Rasheed (Dk. 47 Arda Usluoğlu), Balburdia
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Batuhan Çelik, Bardhi (Dk. 87 Talha Bartu Özdemir), Barış Ekincier, Yusuf Kocatürk, Hoti (Dk. 70 Serkan Göksu), Glumac, Oğuz Yıldırım, Benny (Dk. 35 Soukou), Ali Turap Bülbül, Dokanovic
Gol: Dk. 53 Batuhan Çelik (Eminevim Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Dk. 81 Batuhan Çelik (Eminevim Ümiraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Rasheed, Dk. 40 Boakye, Dk. 90+3 De Lima (Boluspor), Dk. 58 Bardhi, Dk. 89 Serkan Göksu, Dk. 90 Cihan Topaloğlu, Dk. 90+3 Soukou (Eminevim Ümraniyespor)