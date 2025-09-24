Liverpool’un genç yıldızının çapraz bağları koptu!

Liverpool'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı genç futbolcudan kötü haber geldi. Fabrizio Romano'nun haberine göre; İngiliz devinin Parma'dan 31 milyon euro karşılığında transfer ettiği 18 yaşındaki stoperi Giovanni Leoni'nin ön çapraz bağları koptu. Genç savunma oyuncusunun birkaç ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.