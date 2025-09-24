Liverpool’un genç yıldızının çapraz bağları koptu!

Liverpool'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı genç futbolcudan kötü haber geldi. Fabrizio Romano'nun haberine göre; İngiliz devinin Parma'dan 31 milyon euro karşılığında transfer ettiği 18 yaşındaki stoperi Giovanni Leoni'nin ön çapraz bağları koptu. Genç savunma oyuncusunun birkaç ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Leoni, Liverpool'un Southampton ile oynadığı maçta sakatlanarak kenara gelmişti. Liverpool, 30 Eylül Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.