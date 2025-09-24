Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Liverpool’un genç yıldızının çapraz bağları koptu!
Giriş Tarihi: 24.9.2025 16:40

Liverpool’un Parma’dan kadrosuna kattığı 18 yaşındaki oyuncu Giovanni Leoni’nin ön çapraz bağlarının koptuğu belirtildi.

Liverpool'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı genç futbolcudan kötü haber geldi. Fabrizio Romano'nun haberine göre; İngiliz devinin Parma'dan 31 milyon euro karşılığında transfer ettiği 18 yaşındaki stoperi Giovanni Leoni'nin ön çapraz bağları koptu. Genç savunma oyuncusunun birkaç ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Leoni, Liverpool'un Southampton ile oynadığı maçta sakatlanarak kenara gelmişti. Liverpool, 30 Eylül Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

