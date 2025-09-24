Sürpriz devrim

Süper Lig'in 1. haftasında oynanması gereken ancak Beşiktaş'ın Avrupa maçı nedeniyle ertelenen Kayserispor karşılaşması bugün... Statü gereği yeni transferler Vaclav Cerny, Gökhan, Cengiz, Djalo, Rıdvan, Toure, Jota Silva ve Taylan maçta forma giyemeyecek. Sergen Yalçın'ın elinde A Takım kadrosunda bulunan ofansif oyuncu sayısı sadece dört. Bu isimler Abraham, Mustafa Hekimoğlu, Rafa Silva ve Rashica. Yalçın'ın bu nedenle U19'dan 18 yaşındaki genç sol kanat Devrim Şahin'in üzerinde durduğu ve bugün forma verebileceği aktarıldı.

DEPLASMANDA YOKLARI OYNUYOR

BEŞİKTAŞ bu sezon ligde deplasmanda oynadığı iki karşılaşmada ne gol atabildi ne de puan alabildi. Alanyaspor'a 2-0, Göztepe'ye 3-0 kaybetti. Kalesinde 5 gol görürken, rakip fileleri havalandıramadı. Öte yandan siyah-beyazlılar, bu sezon tüm maçlarda kalesinde gol gördü. Lig ve Avrupa'da toplam 10 karşılaşmada 18 gol yedi.



SAĞ BEK VE SANTRFORA GENÇ TAKIM TAKVİYESİ

SİYAH-BEYAZLILARDA Kayserispor maçında eksikler nedeniyle sağ bekte Jonas Svensson görev alacak. Kulübeye takviye için altyapıdan bir isim daha eklenecek; o da Asım Efe Işık. 17 yaşındaki sağ bek oyuncusunun Svensson'un ardında kulübede oturması bekleniyor. 17 yaşındaki santrfor Tuna Baran da yedek kulübesinde görev için hazır bekleyecek.



KAYSERİSPOR'DA YEDİ EKSİK VAR!

AĞUSTOS ayında oynanması gereken Beşiktaş maçı ertelenirken, Kayserispor'da bu tarihten sonra transfer edilen 5 isim Youssef Bennaser, Furkan Soyalp, Deniz Eren Dönmezer, Laszlo Benes ve German Onugkha statü gereği oynayamayacak. Majid Hosseini ve Carlos Mane ise sakat.