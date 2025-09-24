Trendyol 1. Lig: Manisa FK, Bandırmaspor’u 4 golle geçti!

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Bandırmaspor ile Manisa FK, Bandırma 17 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip karşılaşmayı Manisa FK, 4-1 kazandı.

Ege temsilcisine galibiyeti getiren golleri 28. ve 72. dakikalarda Lois Diony, 42. dakikada Yassine Benrahou ve 67. dakikada Burak Süleyman kaydetti. Bandırmaspor'un tek sayısı ise 56. dakikada Atınç Nukan'dan geldi.

Bu sonucun ardından Manisa FK, puanını 8'e çıkarırken, Bandırmaspor ise 8 puanda kaldı. Manisa FK, gelecek hafta Bodrum FK'yi ağırlayacak. Balıkesir ekibi ise Hatayspor'a konuk olacak.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Bandırmaspor: Akın Alkan, Hountondji (Dk. 46 Tolga Kalender), Bacuna, Ndongala, Emirhan Acar (Dk. 46 Topalli), Atınç Nukan, Mucahit Albayrak (Dk. 74 Enes Aydın), Rahmetullah Berişbek (Dk. 74 Gani Burgaz), Mulumba, Samake (Dk. 73 Hikmet Çiftçi), Douglas Tanque

Manisa FK: Samet Karabatak, Yusuf Talum (Dk. 89 Fırat İnal), Kadir Kaan Yurdakul, Diony (Dk. 80 Yunus Emre Yüce), Ada İbik, Benrahou (Dk. 70 Lindseth), Cissokho, Burak Süleyman (Dk. 69 Muhammed Enes Kiprit), Ayberk Karapo, Bartu Göçmen, Toure (Dk. 80 Osman Kahraman)

Goller: Dk. 28, 72 Diony, Dk. 41 Benrahou, Dk. 68 Burak Süleyman, (Manisa FK), Dk. 56 Atınç Nukan (Bandırmaspor)