Trabzonspor’da yıldız isme özel mesai!

FATİH TEKKE ÖZEL GÖRÜŞECEK

Gerçek potansiyelini hâlâ sahaya yansıtamayan 22 yaşındaki oyuncuyla özel olarak görüşecek olan teknik direktör Fatih Tekke, öğrencisinden daha fazla sorumluluk almasını isteyecek.

Olaigbe'nin kendisine olan güvenini artırmayı planlayan tecrübeli çalıştırıcının, hücumda böylece daha etkili olmayı hedeflediği öğrenildi.