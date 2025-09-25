Trendyol 1. Lig: Amedspor, Sarıyer’i iki golle geçti!

Trendyol 1. Lig'in 7. hafta müsabakasında Amed Sportif Faaliyetler ile SMS Grup Sarıyer karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maçı Amed Sportif Faaliyetler 2-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Amedspor puanını 13'e yükseltirken, Sarıyer 1 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Amedspor deplasmanda Vanspor ile karşılaşacak. Sarıyer ise Adana Demirspor'a konuk olacak.

Stat: Diyarbakır

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Emrah Başsan (Dk. 46 Oktay Aydın), Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Murat Uçar, Aytaç Kara (Dk. 46 Daniel Moreno), Alberk Koç, Sinan Kurt (Dk. 73 Adama Traore), Sabi'a (Dk. 85 Andre Poko), Fernando Andrade (Dk. 21 Afena Gyan), Diagne

SMS Grup Sarıyer: Muhammed Alperen Uysal, Djilobodji, Hamidou Traore, Regattin (Dk. 73 Berkay Aydoğmuş), Dembele, Anziani (Dk. 86 Muhammed Mert), Anıl Koç (Dk. 73 Muhammet Ali Özbaskıcı), Oğuzhan Berber (Dk. 86 Fethi Özer), Metehan Mert, Ömer Bayram, Ozan Sol (Dk. 38 Camara)

Goller: Dk. 79 Mehmet Yeşil, Dk. 90+6 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler)