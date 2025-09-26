Arda kardeşler’in bariz hatası var

Türkiye Futbol Federasyonu VAR Direktörü Joao Capela ile Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira, TRT Spor'da tartışmalı pozisyonları yorumladı.

(Trabzon-Gaziantep maçında Arda Kardeşler'in oyunu durdurması) Trabzonlu futbolcunun hızlıca başlatma hakkı var. Çünkü faulün olduğu yer ile başlatılan yer çok değil. Çok açık gol pozisyonu. Burada hakem hatası var. Yanlış yaptı..

(Fenerbahçe'nin Alanya karşısında penaltı beklediği pozisyon) Çok bariz bir hata değil. Penaltı verse de tartışamazsınız, vermese de... Oyuncunun düşüşü doğal değil. İkincide olası bir elle oynama var. Top, savunma oyuncusunun vücudundan sekerek beklenmedik şekilde geliyor. Bu da açık bir penaltı değil."

YÜZE HAREKET FAUL

(F.Bahçe- Trabzonspor maçında Onuachu'nun attığı golün iptali) Dikkatsiz bir müdahale var. Yüze gelen teması görüyoruz. VAR'ın müdahalesi doğrudur. Yüze vuruyorsan fauldür. Skriniar'ın kolları aşağıda, Onuachu'nun kolları ise Skriniar'ın yüzüne geliyor."

(Beşiktaş-Başakşehir sınavında Orkun'un gördüğü kırmızı kart) Bu açık bir şekilde müdahale edilmesi gereken bir pozisyon. İki ayağını alıp döndürüyor ve yüze vuruyor. Bu normal değil. İnsan orada böyle bir hareket yapmaz. Bu açık."