CORENDON ALANYASPOR GALATASARAY CANLI | Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında! Okan Buruk’un 11’i belli oldu...

Giriş Tarihi: 26.9.2025 19:01 Son Güncelleme: 26.9.2025 19:02

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Alanya Oba Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma öncesinde teknik direktör Okan Buruk'un 11'i belli oldu. Mücadelenin canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

Süper Lig'de 6'da 6 yapan sarı-kırmızılı ekip, 7. haftaya en yakın takipçileri Göztepe ile Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider girdi. Alanyaspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 9 puanla 8. sırada yer aldı.

İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 12, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Geride kalan 18 maçta sarı-kırmızılı takımın 42 golüne, Alanya ekibi 18 golle karşılık verdi.

İŞTE 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Bruno Viana, Aliti, Lima, Yusuf Özdemir, Maestro, Makouta, Enes Keskin, İbrahim Kaya, Hwang, Ogundu.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lucas, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Mauro Icardi.

NOTLAR:

Ev sahibinde Ümit Akdağ ve Batuhan Bulut sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek. Galatasaray'da ise sakat oyuncu bulunmuyor.

