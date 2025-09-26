CORENDON ALANYASPOR GALATASARAY CANLI | Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında! Okan Buruk’un 11’i belli oldu...

Süper Lig'de 6'da 6 yapan sarı-kırmızılı ekip, 7. haftaya en yakın takipçileri Göztepe ile Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider girdi. Alanyaspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 9 puanla 8. sırada yer aldı.

İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 12, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Geride kalan 18 maçta sarı-kırmızılı takımın 42 golüne, Alanya ekibi 18 golle karşılık verdi.

İŞTE 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Bruno Viana, Aliti, Lima, Yusuf Özdemir, Maestro, Makouta, Enes Keskin, İbrahim Kaya, Hwang, Ogundu.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lucas, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Mauro Icardi.

NOTLAR:

Ev sahibinde Ümit Akdağ ve Batuhan Bulut sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek. Galatasaray'da ise sakat oyuncu bulunmuyor.