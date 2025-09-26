Okan Buruk maç sonunda açıkladı: "Devre arasında baygınlık geçirdi"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek ligde 7'de 7 yaptı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Corendon Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, maçı değerlendirirken, Torreira'nın devre arasında baygınlık geçirdiğini duyurdu.
Buruk, "Maç bittiği anda galibiyet sevincini, rekor kırmanın sevincini, puan farkı sevincini yaşamadan içeri girdik. Özellike son 15-20 dakikada yaptıklarımız... İlk yarı daha bizim istediğimiz gibiydi ama son bölümde özellikle son değişiklikler sonrası oyun olarak daha iyisini yapmalıydık. 2 maçı düşünüyoruz. Son bölümde Osimhen'i en azından 10 dakika oynatalım dedik ama o da santrfor özellikli bir oyuncu.
"TORREIRA BAYGINLIK GEÇİRDİ"
Devre arasında Torreira baygınlık geçirdi sıcaktan dolayı. Apar topar Lemina'yı oyuna soktuk. Kaan ve Yunus'un ağrıları devam etti o yüzden kullanmadık. Yarın kontrolleri olacak. Kazanmak önemli. Salı gününe daha diri bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor." dedi.
LIVERPOOL MAÇI SÖZLERİ
Buruk Liverpool maçı hakkında ise, "Büyük maçların atmosferi, büyük maçlarda oyuncuların hazırlanmaları farklı oluyor. Bunu daha iyi bir şekilde yaşamamız gerekiyor. Daha önce yaptık. Liverpool, çok iyi ve formda bir takım. Kaybetmeden devam ediyorlar ligde.
Zorlandıkları oldu ama hep kazanmasını bilen bir takım. Karşımızda geçiş hücumunu çok iyi yapan bir takım var. Çok daha hazır bir şekilde bu maça çıkacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı. (beIN SPORTS)