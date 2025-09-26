Para var! Plan, istikrar ve vizyon yok

SORU:

DÜNYA KADAR PARA ÖDÜYORUZ, AVRUPA'DA BAŞARILI OLAMIYORUZ! NEDEN?



ÖMER ÜRÜNDÜL

Fizikten sınıfta kalıyoruz

Ben senelerdir yeri geldikçe vurguluyorum; bize gelen yabancı futbolcular gösterilen ilgiden ve ligimizi küçümsediklerinden alıştıkları disiplinden uzaklaşıyorlar. Ayrıca idmanlar da Avrupa'ya göre son derece yetersiz. Bu konuda birçok örnekler olmasına rağmen gereken tedbirler alınmıyor. Örnek verirsek; İcardi yürüye yürüye forma şansı buluyor, üstelik de Frankfurt'ta sonradan oyuna girdiği için Okan Buruk'a isyan ediyor. Oynadığı 40 dakikada da ayağına top değmiyor. Archie Brown ilk geldiğinde fişek gibiydi, şimdi düşüşe geçti. İşi idare etmeye çalışıyor. Fenerbahçe'ye geldiğinde iyi durumda olan Amrabat sonra bize uyarak fizikten düştü şimdi Real Betis'te harikalar yaratıyor. Zajc, formsuzluktan Fenerbahçe'de yedek konumuna düşmüştü. Dinamo Zagreb'de güçlenmiş çok iyi oynadı. Dünya futbolu artık atletizme döndü. Takımlarımızın bugünkü fizik gücüyle Avrupa'da başarılı olmaları tesadüflere bağlı.



BÜLENT TİMURLENK

Geçmişte yaşıyoruz

İtalya arka arkaya iki Dünya Kupası'na katılamadı, ülkede kıyamet koptu… Biz hâlâ '2000'de Galatasaray UEFA Kupası'nı aldı, 2002'de Dünya üçüncüsü olduk' diye geçmişte yaşıyoruz. Bir futbol ülkesi olabilmek için fazlasıyla genç bir nüfusa, 10-15 yılda yapılmış stadyumlara, milyonlarca taraftara sahibiz. Eksik olan eğitim ve eğitimci… Milyon Euro'ların döndüğü futbol piyasasında altyapı hocaları, 50-60 bin TL para kazanıyor. Doğru eğitim, motive olmuş eğitimci olmayınca oyuncu da yetişmiyor. Yetişeni de teknik adamlar oynatmıyor. En iyilerini de Avrupalılar kapıyor. Bize ne kalıyor? Çok para harca, senaryosu berbat, efekti bol, Hollywood aksiyon filmleri gibi bir sinema perdesi… Almanya da, Hırvatistan da milyonlarca insanın spor yaptığı ülkeler. Bir spor kültürü var. Sonuçlar bu yüzden normal. Galatasaray, Liverpool'u yenebilir futbol bu sonuçta ama Liverpool'u yenince okuduğunuz gerçekler değişmez.



LEVENT TÜZEMEN

Telaşla transfer yapılıyor

Galatasaray ve Fenerbahçe deplasmanda oynadıkları rakipleriyle kendi evlerinde karşılaşsalardı kesin kazanırlardı. İki Türk takımının kadro kalitesi Frankfurt ve Zagreb'in çok üstünde. Galatasaray'ın yenilgisi 'Garibanın işi muhallebi yerken kırılır dişi' anlayışına benziyor. Soyunma odasına 3-1 galip gireceklerken, Yunus'un hatası, yenilen iki ters golle devreyi geride kapattılar. Fenerbahçeli futbolcular, zihinsel olarak maça tam motive olamadılar. Çünkü hepsi sözleşmelerini eski başkan Ali Koç ile yapmıştı. Sadettin Saran'ın başkan olması oyuncularda telaş ve tedirginlik yarattı. En büyük sorun şu; Türkiye'de hiçbir büyük takımın tüm transferlerini temmuz ayında bitirdiğine tanık olmadım. Hepsi sonunu bekliyor, telaşla büyük paralar vererek, verimli olamayacak isimli oyuncuları alıyorlar. Asıl sorun bu…



MURAT ÖZBOSTAN

Gelen tembelleşiyor!

Sorunun özü, paranın yanlış ya da verimsiz kullanılması. 3 büyükler 2025 yazında toplam 259 milyon Euro harcadı, ama gelenler yaşlı, pahalı ve takıma uyumsuz oyunculara yönelik oldu. Menajer odaklı, kısa vadeli "gösteriş" transferleri, scouting eksikliğiyle birleşti. Yüksek maaşlı oyuncular alınıyor, ama taktik disiplin ve kondisyon Avrupa standartlarının çok altında kalıyor. Türkiye'ye gelince dünya yıldızları tembelleşiyor. Bakıyor oyuncu idmanlar sıradan, aynen ayak uyduruyor sisteme! Sonrası malum, ligde hakem kararları ve düşük rekabet, takımları "şişirilmiş" başarıya alıştırıyor. Avrupa'da gerçek ortaya çıkıyor. Topun oyunda kalma süresi yerlerde. Özetle plan, program, istikrar ve vizyon yok. Mali kontrol, altyapıya yatırım, düzgün scouting olsa belki bir şeyler düzelir. Aksi halde borcunuz artar Avrupa'da 5'lik olmaya devam edersiniz.



İSKENDER GÜNEN

Sistem kangren olmuş

Ligimizin kalitesi hakkında Türkiye'ye gelen yabancı hocalar, olumsuz konuştukları zaman rahatsız oluyoruz! Ama Avrupa kupalarına katıldığımızda gerçekle yüz yüze geliyoruz. Bunun nedeni, hamasetle ve geçmiş başarılarla övünme yanlışlığıdır. Avrupa'da başarının olmazsa olmazı istikrarlı bir yapı ve fiziksel güçten geçmekte. Bunu yapamadıktan sonra kangren olan bu sorunlarla her zaman karşılaşırız. Çok fazla para harcamakla başarı geleceği inancında olmayı terk etmedikçe durum daha da kötüye gidecektir. Yıldız tanımlaması yaptığımız fakat geldikten sonra sönmüş yıldız oldukları bir sistemi değiştirmek zorunluluğu geldi de geçiyor bile. Onun için takımlarımızın Avrupa'da geldiği nokta, kimseyi şaşırtmamalı. Çünkü ligimizin kalitesi bu.